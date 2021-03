Jiří Paroubek: Umí pan ministr Blatný počítat do deseti?

reklama

Co mám na mysli? Miinistr zdravotnictví Blatný se pokouší konejšit českou veřejnost, pokud jde o dodávky vakcín proti covid-19 od západních farmaceutických firem. Prý jich dojde ještě v březnu milion a další dva miliony v dubnu.

Jsou to čísla, která toho mnoho neříkají. Tři miliony kusů jsou vlastně vakcíny určené pro 1,5 milionů lidí. V tuto chvíli má dvě vakcinace za sebou necelého půl milionu našich spoluobčanů. Takže ať počítám, jak počítám, i kdyby čísla ministra Blatného o dodávkách vakcin nebyly jen zbožnými přáními, ale skutečnými dodávkami, měli bychom na konci dubna proočkované 2 miliony našich spoluobčanů. Ale my co nejrychleji potřebujeme proočkovat nejméně 7 milionů dospělých. A potom nejspíš také děti od 12 let nahoru… Takže to, co říká pan ministr, i kdyby to byla pravda, že farmaceutické firmy Pfizer, AstraZeneca a Moderna již nebudou své dodávky krátit, nebude stačit. Ale ony své dodávky nejspíše krátit stejně budou.

Na druhé straně pan ministr vystupuje velmi razantně proti ruské a čínské vakcíně proti covid-19. Dělá to vlastně vcelku rafinovaně, ale přitom průhledně. Celý problém přesouvá na evropskou lékovou agenturu (EMA). Prý ta musí rozhodnout ona. No, ale zeptejme se pana ministra, k čemu tedy máme SÚKL, tedy českou lékovou agenturu? Pokud je tato agentura dobrá jen k tomu, aby věci komplikovala, tak ji zrušme. Pokud všechno půjde přes EMA i do budoucna, tak přece SÚKL vůbec nepotřebujeme.

Čím dál více se mi zdá, že pan ministr zdravotnictví je jakýmsi obhájcem zájmů farmaceutických firem. Nemám nic proti vedlejším jobům kohokoliv, ale neměl by si kdokoliv brát jako rukojmí naše umírající spoluobčany. Pokud každý týden zemře více než 200 našich spoluobčanů, mělo by být snahou pana ministra, aby protikovidových vakcín bylo v naší zemi co nejrychleji dostatek. Západních, ruských, čínských, indických či marťanských. Je to v zásadě jedno. Hlavně, když budou účinné. A upřímně, ony všechny ty vakcíny jsou tak trochu zajícem v pytli. Teprve až zkušenosti ukážou, která z těch vakcín je vlastně nejlepší. Osobně si myslím, že mezi nimi žádné velké rozdíly nejsou. A že ministrovi zdravotnictví anebo zahraničí vadí ruské a čínské vakcíny je smutné, protože ti lidé si nevidí na špičku svého nosu.

Pokud vládní strany chtějí být v podzimních volbách úspěšné, což v případě hnutí ANO znamená zvítězit a v případě sociální demokracie se probojovat do sněmovny alespoň do opozice, musí udělat všechno pro úspěch vakcinačního plánu. A nejlépe by bylo, aby již v létě velká část našich spoluobčanů mohla vyrazit s „očkovacím pasem“, který bude certifikátem o proběhlé vakcinaci, k jižním mořím. Tak, jak jsou ostatně léta zvyklí. Trochu normální prázdniny budou totiž signálem o návratu k normálnímu životu. Chápu, že ministr Blatný žije v jakési bublině a bohužel jeho práce je poněkud determinována mírou jeho kontaktů na mocné farmaceutické firmy. Ale měl by se vzpamatovat, stejně tak, jako premiér. Ta základní otázka zní, zda se vládě podaří vakcinovat ještě do poloviny roku a zejména před volbami co největší část našich spoluobčanů. A zda se podaří zajistit také všechny dostupné účinné léky, zmírňující průběh onemocnění covidem-19. Jen to může zastavit nekonečnou a stupňující se spirálu úmrtí v rámci pandemie.

Vládní i opoziční politici by si měli pozorně pročíst průzkumy společnosti European National Panels, které byly provedeny v závěru února. Tyto průzkumy ukazují na děsuplnou nedůvěru veřejnosti vůči celé politické elitě. Vládní i opoziční politiky nevyjímaje, tedy je zde nedůvěra ve vztahu ke všem. A to je velmi smutné a činí to výsledek podzimních voleb do sněmovny prakticky nepředvídatelným.

Poněkud jinou praktickou zkušenost mám ovšem s otázkou, týkající se možnosti vakcinace ruskou vakcínou Sputnik V. Diskuse na sociálních sítích, mně říká něco jiného, nežli uvádí zmíněný průzkum. Je to možná také tím, že se názory lidí za tři týdny od provedení sběru dat k průzkumu poněkud posunuly, ba zradikalizovaly. Prostě vakcín z Bruselu je tu málo a lidé dál zbytečně umírají…a lidé chtějí od vlády činy.

