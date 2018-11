Jiří Paroubek: Uvědomuje si pražská rada, co je realistické?

Jako člověk, který působil patnáct let na pražské radnici, z toho šest let jako náměstek primátora pro finance, bych přeci jen - být na místě šéfů nové radniční koalice -, mírnil optimismus. Je hezké s lehkostí mluvit o výstavbě městského a pražského okruhu či linky D metra, ale Pražanům je přitom potřeba otevřeně říci, že čtyři roky jsou, s ohledem na potřebné přípravné a projekční práce a výkupy pozemků, či výběrová řízení příliš krátká doba na to, aby se něco opravdu podstatného ze zmiňovaných staveb podařilo. Koalice by měla otevřeně říci, že stráví následující čtyři roky nezáživnými administrativními úkony v kanceláři tak, aby se snad za čtyři až pět let některé z těch velkých dopravních staveb podařilo začít stavět. Nemá smysl si něco nalhávat. Prostě příprava těchto akcí je tak zanedbaná, že Pražané v tomto čtyřletém volebním období neuvidí ani metr nové výstavby metra a ani metr nové výstavby městského okruhu.

Šéfové koalice hovoří o vysoké odbornosti svých lidí na radnici. V tom případě mi ovšem chybí, pokud je ta odbornost budoucích radních opravdu tak vysoká, závazek k tomu, aby pojmenovali třeba do půl roku investiční priority z těch zhruba 200 mld. Kč investic, které by se v příštích letech a desetiletích v Praze měly ve veřejném sektoru uskutečnit, aby Praha fungovala jako opravdu rozvinuté evropské město. Zatím jsou v tomto rozpaky. Šéfové koalice fantazírují cosi o využívání brownfieldů na příští investice. To je jistě chvályhodný záměr, ale obávám se, že opět přesahuje rámec jednoho volebního období. Jediné, co je realisticky možné stihnout v průběhu období, je navyšování platů učitelů v Praze. To jistě dává smysl.

Ani výstavba komunálních bytových domů jistě nebude tak akademicky snadná, jak to vidí šéfové nové koalice. Nejsou výkupy pozemků, možná budou potřeba ]00 pozemkům, chybí projekty a samozřejmě na zhotovení projektů i na zhotovení stavby budou potřeba výběrová řízení. A městská rada musí předem mít jasnou představu o systému financování komunální bytové výstavby.

Prostě záměr skvělý, realizace již bude nesporně horší, a pokud budou lidé v té budoucí městské radě zhruba na úrovni té předchozí, hlavní město Praha ani v tomto volebním období nedokáže snižovat zaostávání za velkými metropolními městy ve střední Evropě. Mám na mysli v první řadě Vídeň, Berlín, ale také třeba Mnichov a obávám se, že nad síly Prahy jsou v tuto chvíli, i regionální metropole typu Drážďany a Linc. Uvidíme, co bude dělat budoucí městská rada v prvních sto dnech své činnosti. Věřme, že se odpovědně soustředí mj. na problematiku oprav mostů a na přípravu výstavby nového mostu či mostů přes Vltavu. Samozřejmě je nerealistické očekávat, že výstavba nových mostů bude zahájena ještě v průběhu tohoto volebního období.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV