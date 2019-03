Jiří Paroubek: Výrony nenávisti přátel pravdy a lásky

A vůči všem, kdo by snad tu a tam projevili objektivní názor k ústavní problematice, jako jej projevoval vždy v posledních dvanácti až patnácti letech, kdy to pečlivě sleduji, jeden z předních ústavních právníků této země, profesor Gerloch. Tady by přeci nemělo jít primárně o boj proti Zemanovi a jeho věrným z Hradu, ale o to, jakou má kdo kompetenci. Prostě senátní většina ukazuje, jak by si představovala politiku a veřejný život u nás.

Vlastně nejlépe to ukázal neúspěšný prezidentský kandidát, před pár měsíci zvolený senátor Fischer, který dokonce označil nedávné setkání, pořádané Svazem bojovníků za svobodu pana Vodičky, názvem "prasata“. Pan Fischer se díky pravdoláskařským médiím a novinářům objevuje dnes vlastně všude. Kdybych otevřel krabičku se sardinkami, vyskočí z nich pan Fischer. A je zajímavé, že pravdoláskařská média a novináře naprosto nedojme, když jimi preferovaný a obdivovaný pan Fischer označí své bližní, kteří se sejdou na neškodném shromáždění k osmdesátému výročí začátku německé okupace a vyměňují si tam své názory, vulgárním výrazem. To, že jsou to názory silně jiné, nežli jaké má pan Fischer, neopravňuje tohoto moulu sprosťačit.

Když se zběžně podívám na sešlost organizací na zmíněném shromáždění k výročí zahájení německé okupace, je zřejmé, že se z 99 procent jedná o příznivce a voliče Miloše Zemana. Ale ani to by pana Fischera nemělo galvanizovat k podobným výrokům. Já jsem kritickým voličem Miloše Zemana, nesdílím s ním své názory v řadě otázek, ale podporuji jej právě proto v řadě aspektů jeho politiky, protože se obávám intolerantních postojů skupiny pravdoláskařů, kterou tak hezky reprezentuje zejména pan Fischer. Ta intolerantnost je stejně otřesná, jako byla otřesná intolerantnost starorežimních komunistů. Intolerantnost a nesmiřitelnost. Nesmiřitelnost pravdoláskařů, projevující se vůči Zemanovi, vůči Babišovi, i když udělají dobré a užitečné věci, ale také vůči Číňanům, Rusku, prostě proti všem, kdo jsou mimo jejich či nad jejich myšlenkový obzor.

