Jiří Vyvadil: Dobré volby - u nás i v Evropě

Je dobrou zprávou, že ANO nepostihly ty nesmyslné demonstrace Chvilek a vyhrálo. To je dobré pro stabilitu země. Někdo říká, že vlastně ANO neuspělo, protože se nepřiblížilo svým 30 %, které má podle průzkumů k volbám do Poslanecké sněmovny.

Kdo to říká, nevyzná se v podstatě. Naše volby druhého řádu, tj. do krajských zastupitelstev a zejména Senátu, ale i do EP, mají zásadně protestní charakter a nikdy neodpovídají reálnému rozložení politických sil pro volby do Sněmovny. Vzpomeňte si na nedávné volby do Senátu. Tam pravicová opozice zcela ANO převálcovala. I proto mohla panovat částečná obava, že to dopadne podobně. Bohudík možná právě ty demonstrace Chvilek na jedné straně mobilizovaly protibabišovskou opozici, tj. ODS, Piráty a TOP 09, ale na druhé straně zčásti i voliče ANO, protože, čeho je moc, toho je příliš. Takže to dopadlo dobře.

SPD dva mandáty, to je úspěch, když všichni na ně útočí. A možná právě takový Hamáček si přidal další hřebíček do rakve, když napadl Okamuru s tím, že SPD oblbla důchodce Bláhu. Jo, tleskali mu. Stejně tak kdysi tleskali i Sobotkovi. Tleskali, ale potom nevolili.

Nejskvělejší zpráva je propad ČSSD. To, jak ČSSD jednala, bylo na hranici šílenství. Hamáček vůbec neví, co chtějí voliči ČSSD. Vysouvání do popředí euroatlantika, eurofila a fanatického rusofoba by se se jistě líbilo voličům TOP 09, ODS a Pirátů, ale nikoliv voličům ČSSD. Nepodpořit ministra Staňka v situaci, kdy nás dennodenně bombardují svým opovržením a nadávkami umělci ze všech portálů, bylo prostě zločinem. A když si vzpomeneme, že Hamáček začal kampaň tím, že seděl vedle čučkaře Koudelky a lamentovali nad hybridními hrozbami Ruska, tak to je opět téma, kterým se chlubí Kalousek, ale zcela nevhodné pro předsedu ČSSD. Ta prohra je děsivá a zasloužená. Je nejvyšší čas, aby ČSSD odešla do věčných politických lovišť.

A Evropa?

Psychologicky na evropské úrovni zapůsobí, že v podstatě prohráli Macron s Merkelovou, tedy dva představitelé dvou zemí, kteří si osobovali právo mluvit jménem celé EU. K politické pluralitě patří, že ve svých zemích jednoznačně zvítězili Salvini, Orbán, Marine Le Pen a nebuďme troškaři, i náš Babiš.

Fakt dobré volby...

