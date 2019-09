Jiří Vyvadil: Očekávejme puč

Chvilky budou mobilizovat a chtějí si stůj co stůj vynutit soud a nepochybně svržení minimálně Babiše. To trestní stíhání je přece právě proto, aby se ho zbavili, protože jinak nemají absolutně šanci dosáhnout toho, aby ho někdo po příštích volbách z řad dnešní opozice vystřídal. Čísla jsou jasná, jejich vývoj také a v situaci, kdy byla i dotace vrácena a státu nevznikla ani koruna škody, i v případě soudního řízení by preference Andreje Babiše stoupaly.

Mimochodem, to, že nikdo jiný nemůže vystřídat premiéra, není jen z mé hlavy. Pravicový politolog z CEVRO Daniel Kunštát, který jinak píše i časté kritické články na prezidenta i premiéra, včera na portálu info.cz podal naprosto precizní rozbor, že současná opozice prostě zákonitě premiéra Babiše vystřídat nemůže. Nebude mít na to počty…

Ale ještě dál… Jakoby lidé zapomínali, v jaké zemi žijeme. To není demokracie. Ne, ne, přátelé. V žádné jiné evropské zemi tak razantně a brutálně policie, státní zástupci či vrcholní soudci, zejména Ústavní soud, neměnili obvyklý demokratický průběh. Zdá se, že to zapomínáme.

Vzpomeňme si na případ Kubiceho. Znovu hrozilo, že bude ODS Paroubkovou ČSSD poražena, a tak bývalý taxikář, jinak šéf protikorupční jednotky, s pomocí pravicových poslanců rozpoutal tažení proti ČSSD a jeho předsedovi o jejich provázání s organizovaným zločinem. Ve vazbě končily desítky funkcionářů ČSSD, jímaných za dramatických poměrů z ministerstev. Tehdejší členku ČSSD Jourovou na letišti doslova stáhli z palubních schůdků.

Policie a státní zástupci, kteří jí šli na ruku, to brali šmahem. Média jásala, ČSSD byla o fous poražena a Topolánek se stal kýženým premiérem… Už tehdy rozdražďovali veřejné mínění tzv. investigativní novináři Kmenta i Kroupa. Taky mi v jedné z nich bylo věnováno pár stránek. Bože, co já se o sobě dozvěděl.

Možná doslova a do písmene největší ústavní puč ovšem vymyslel Pavel Rychetský, který zrušil volby do Poslanecké sněmovny, které nastaly poté, co se Poslanecká sněmovna sama rozpustila, ovšem cynické bylo, že se tak stalo podle stejného vzoru, jaký kdysi opět Pavel Rychetský coby místopředseda vlády prosadil. Umí nádherně povídat o právním státu.

A je to gauner. Zcela rozmetal politické nálady a v podstatě i rozbil politickou strukturu, zřejmě jen proto, že prostě Paroubek nebyl tím správným liberálně chápajícím potenciálním předsedou vlády za ČSSD.

A jak Ústavnímu soudu opět média včetně celostátních deníků tleskala…

Podíl našich médií na policejní a justiční zvůli je zrůdný.

Je správné, že Babiš koupil některé deníky… Ne že by Dnes nebo Lidovky za něho bojovaly, ale alespoň pořád nešíří fake news jako ČT či ČRo.

Dalším policejně-justičním pučem bylo stíhání milenky premiéra Nečase a až násilné proniknutí do Úřadu vlády. Nikdo samozřejmě Nečase nelitoval, jeho vláda tupých škrtů a darování majetku církvím uprostřed utahování opasků byla lidmi nenáviděná. Ale ruku na srdce. Samozřejmě, že to byl další puč.

A ten poslední zažíváme nyní.

Už bezmála čtyři roky policie, státní zástupci chtějí za každou cenu dostat premiéra Babiše za katr. Opozici, která vlastně nemá žádný smysluplný program než antiBabiše, se za celé ty roky nepodařilo dostat většinu společnosti na svou stranu. Tím jasným důvodem je i fakt, že si obtížně člověk dovede představit, že by v této zemi byl premiérem Fiala, nebo ještě hůře Bartoš.

Přesto nastal kolaps u opozice. Šaroch je samozřejmě uplacený a opozice a chvilkaři burcují, aby Bradáčová a Zeman dostali Babiše před soud…

Ani zde nefabuluji. Státní zástupci Bradáčová a Zeman jsou na jedné lodi s opozicí. Ta jim a dnes již i s masivní podporou nejvyšších soudních orgánů garantuje postavení nadlidí.

No, nikde jinde v Evropě není tak ohrožena politická svoboda jako u nás.

Připravuje se dokonalý policejně-justiční stát s občasnými prvky demokracie…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

