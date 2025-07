Pavel Foltán: ČT a koalice neví, že šikana je trestná?

Šikana je sociálně patologickým jevem. Každá její forma je morálně i právně zcela nepřípustná i zcela neomluvitelná. A je tedy i trestná, především kvůli ochraně zájmů celé společnosti. Tedy alespoň v civilizovaných, demokratických a právních státech. A jak je to v ČR a jak je to v ČT aktuálního dneška? Přičemž tady nejde už jenom o tu šikanu. Je toho tady už mnohem víc. Ale zatím ještě hezky popořadě.

Celá ta už do mrtě zprofanovaná (dle vox populi už i národem nenáviděná) vládní 5-1 koalice nedávno s pomocí svých politických struktur (sněmovních i senátních) si opět silou protlačila zvýšení TV poplatků, a to i s plnou parádou těch nejen legislativních, logických, morálních, organizačních, politických, technických a dalších nesmyslů – až v provokativní formě vůči zdravému rozumu. A hradní rozvědčík jim u toho opět svítil.

O tom se tu velmi kriticky mluví už dlouho. Bohužel marně. Jelikož tahle (kdoví proč až tak sebejistá) vládní koalice už ignoruje všechno, takže i tohle. A na lidi tam dole kašle zvysoka. Velice mírně a velmi diplomaticky řečeno. Jenže všechno má svůj čas, a jak se říká, „na každýho jednou dojde“.

Takže právě teď, na začátku prázdnin, se ta nebetyčně bezbřehá koaliční arogance projevila masově. A paradoxně v detailu (kde se skrývá ďábel). Stačila k tomu taková jakoby technicko-organizační maličkost jaksi administrativního rozměru. Ovšem s následky jaderné pumy v reakcích veřejnosti ergo lidí, co si tu vládní koalici, ten stát, i tu ČT platí, lépe řečeno bohatě přeplácejí. A namnoze proti své vůli. Protože ta věrchuška nahoře se s tou lůzou dole nebaví už vůbec o ničem. Inu, uvidíme, jak dlouho ještě.

Jde o tu „novou povinnost“ nejen firem, ale i drobných živnostníků, OSVČ atd. té ČT hlásit dokonce i to, jestli a kolik mají zaměstnanců (tedy těch 25 a více) „a tak dále a tak dál“. A dokonce nota bene na formuláři ČT přes web ČT elektronicky. Navíc přes web, co se jim zhroutil jak domeček z karet. („Vot těěěchňyka!“) Za těch sedm miliard korun ročně. To nevymyslíš, to se prostě a jednoduše musí stát. A stalo se. „Co se stalo, nemůže se odestát …“ příznačně a přiléhavě řečeno s hláškou z filmu.

„Statistika nuda je, má však cenné údaje“ a už je z některých médií obecně známo, že zhruba půl milionu těch dotčených rozhněvaných lidí se nechce dát šikanovat, a tak těch půl milionu lidí prostě a jednoduše ignorovalo tu akci „napráskej se sám“. Půl milionu naštvaných občanů, voličů a daňových poplatníků, tak to už není málo. Dalo by se odhadnout (i přesně vyčíslit, kdyby to ale ČT přesně hned uvedla), kolik lidí tu byrokratickou šikanu zatím ještě formálně skouslo a něco té ČT sdělilo v té lhůtě. A mohlo to být zrcadlově taky zhruba půl milionu lidí.

A logicky lze předpokládat, že i tenhle půlmilion lidí nejásal, takže to udělal „přes zaťatý zuby“ jak se říká. Čili ani ten další půlmilion občanů, voličů a daňových poplatníků to té vládní 5-1 koalici a té „její“ ČT asi jen tak nezapomene. Ale prý si taky mohl říct, že jim to všem spočítá až pak, všechno naráz (jak se říká „suma sumárum“) a hezky od podlahy. Proč ne? Vždyť je to konec konců výhradně výsostná věc lidu = res publica.

Takže všeho do času. A milion voličů, to už je velká síla. To asi nepřerazí ani ta tzv. korespondenční „volba“.

Takže další vládně-koaliční a česko-televizní ostuda. Celostátní. Tolik z vox populi.