Jiří Vyvadil: Stropnický se chová jako ti idioti, kteří ze lži v Iráku rozpoutali válku

Zatímco možný budoucí premiér Velké Británie Jeremy Corbyn vytrvale tvrdí, že britská vláda neprokázala jednoznačně, že nervový plyn „Novičok“ pochází z Ruska a stále opakuje, že by s Ruskem jednal a nabídl mu vzorek k posouzení, aby se mohl vyjádřit, náš Stropnický má jasno.

Rusové přece lžou. A aby to přiostřil tak si povolal britského velvyslance a chce, aby mu vysvětlili lži, že Rusové uvedli, že tento plyn pocházel z Česka.

To je lež za lží, jak to správně vidí Corbyn. Především nikdo neví o jakou látku se jednalo. Podle těch, kteří se tím před roky zabývali, kdyby šlo skutečně o „Novičok“ byli by okamžitě mrtví. A oni žijí.

Ale hlavně, Rusko vyjmenovalo vyspělé země v této oblasti, které by mohli, opakuji mohli případný Novičok vyrobit. Česko je vyspělá země. Konečně i ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně RNDr. Bohuslav ŠAFÁŘ, CSc v české televizi potvrdil, že laboratorně se ústav výzkumem takových látek zabývá, ale zároveň konstatoval, že v literatuře, látka zvaná Novičok popsána není.

Až si zítra bude Stropnický hrát svůj divadelní kus bojovníka proti agresivnímu Rusku, ať si připomene na Collina Powella, jak ukazoval v OSN namalovaná skladiště zbraní hromadného ničení a v ruce držel jakousi ampulku.

Byla z toho válka bez souhlasu OSN, s milióny mrtvých a milióny běženců a vznikem Islámského státu.

Já nevím, ale hysterické herce bychom do politiky pouštět neměli.

Jiří Vyvadil

