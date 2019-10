Karel Januška: Ukradená sametová revoluce

Senát měl být ochráncem Ústavy. Předpokládalo se, že představitelé výkvětu národa budou sedět v senátu. Jak v poslanecké sněmovně tak v Senátu sedí občané, kterým je naprosto lhostejné, v jakém státě žijeme.

Pracovníci univerzit "právnického směru", sedící v "legislativní radě vlády" nevědí, co je Archimédův zákon. Když si právník lehne do vany, tak je nadlehčován silou, nám v pořadu Václava Moravce prostřednictvím televize jeden právník zřetelně vysvětlil. A protože Archimédes měl z objevení páky takovou radost, tak trochu přehnal o vyvrácení zeměkoule. To je pro právníky důkaz, že na zákony fyziky právníci nemusí brát ohled. Závazný právní názor je důležitější.

Naši představitelé politických stran mají takovou radost ze sametové revoluce, že se jim náhodou podařilo ze zákona odstranit dvě maličkosti.

Tak dlouho vkládali do zákonných předpisů různé přílepky, až se jim podařilo, že trestný čin "lichva" úplně vypadl. Co je lichva posuzovali soudci. Ale když to není v předpisech, tak soudce to může odsoudit, ale v naší justici máme státní úředníky, kteří rozhodnutí soudce změní. Státní úředníci (zástupci) mohou nejenom nechat občana odvést v poutech do vazební věznice, ale také s pomocí soudů ho mohou zbavit majetku, který získal vlastním přičiněním. Za to občané platí své zvolené zástupce. Druhá maličkost tkví v tom, že z právních předpisů nechali vyšumět domovské právo. Občan, který nebyl chráněný domovským právem, nemohl zakládat žádnou firmu. Praha má tisíce adres ve kterých nikdo nebydlí, ale jsou adresami podnikajících institucí. Firma se nechá zkrachovat, a cesta k okrádání státu i občanů je otevřená.

Páni předsedové Fialo, Kalousku, Pospíšile atd, místo boje proti Babišovi, nebylo by pro občany lepší, kdybyste zapomněli na své voličské preference, a věnovali se budování spravedlivé republiky?

Politický boj má smysl pouze v těch případech, kdy je dodržovaná Ústava. Do voleb jsou ještě asi dva roky. Není škoda nechat tuto dobu promrhat?

V blogu Právní stát (ZDE) navrhuji, jaké kroky je třeba učinit, aby se republika stala v dohledné době právním státem.

