Klára Samková: Návrat do Valbone aneb kruté procitnutí

18.10.2019 11:59

Musela jsem se podívat do svého advokátního archivu, abych zjistila, jak dlouho se znám s Josefem Urbanem, autorem knihy Návrat do Valbone. Je to už dlouho, kdy jsem ho poprvé navštívila v Opavě. To jsme oba byli odchovanci „sladkejch devadesátek“, přesvědčení, že vše už půjde jenom k lepšímu, to, co se mohlo „podělat“ se už odehrálo v minulosti a jestli nás budou čekat nějaké průšvihy, tak pouze ty, které zapříčiníme vlastní blbostí.