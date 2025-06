Petr Hampl: Latinská Amerika bez samby

Pravidelně se stává, že veřejná diskuze o nějaké kauze vypovídá o stavu politického systému mnohem víc, než ta kauza sama. Třeba bitcoingate. Z toho, co se provalilo na veřejnost, nakonec není nejzajímavější to, že ministr spravedlnosti podlehl pokušení a nechal se koupit od mafie. Ta částka prostě byla příliš vysoká. Možná by se to stalo i jiným.

Mnohem zajímavější a děsivější je to, že Česká republika zjevně nemá kontrolní a omezovací mechanismy, které by bránily tomu, aby si obchodníci s drogami a zbraněmi (o kterých můžeme tušit, že jedou ve všem možném včetně únosů a nájemných vražd) koupili celou českou vládu včetně premiéra.

Připomínám postřeh Ivo Budila o probíhající „latinizaci“ naší části světa. Ovšem i v nejdivočejších časech latinskoamerických diktatur se tak obrovské kauzy neděly často. Postupujeme velmi rychle. Jenom ty spoře oděné tanečnice pořád nikde.

A jak ukazuje následná diskuze, zvykáme si na to. Opozice vyjadřuje rozhořčení. Jenže opozice vyjadřuje rozhořčení každých pár dnů. Prostě další z dlouhé řady vládních skandálů. Požaduje demisi vlády, jak je to povinností každé řádné opozice. A to je celé. Neslyšíme volání po vyšetřování příčin a dalekosáhlých reformách. Pokud ano, tak jen okrajově.

A na vládní straně dokonce ani to. Zájem zamést kauzu pod koberec se dá pochopit. Dá se pochopit i snaha přesvědčit veřejnost, že je to menší problém, než že Andrej Babiš před více než dvaceti lety špatně vyplnil žádost o dotaci. A dá se pochopit i snaha marketingových expertů vykřesat z toho obraz vysoce morální vlády, protože ministr spravedlnosti už přece není ministrem, a občané se mohou dohadovat, jestli se svou provizí zmizí do Karibiku nebo jinam.

Co je ale těžké pochopit, že mezi osobnostmi blízkými liberální elitě se nenašla ani jedna jediná (!), která by prohlásila, že potřebujeme justiční reformu. A že s tím nepřišel ani nikdo jiný.

Úzké kontakty členů vlády s drogovými mafiemi začínají patřit ke znakům našeho politicko-ekonomického režimu. Latinská Amerika bez samby.

(zdroj: petrhampl.com)

