Vladimír Ustyanovič: Úvaha o odpudivých bytostech

Odpudivou bytostí bych nazval například MUDr. Josefa Mengeleho, který prováděl nikoliv pokusy, ale zvěrstva na ženách a dívkách v koncentračním táboře v Osvětimi. Odpudivými bytostmi bych rovněž nazval protagonisty nacistické ideologie o podřadných rasách a jejich fyzické likvidaci. Odpudivými bytostmi bych nazval lidi, kteří mají radost z cizího neštěstí. Do další kolonky můžeme zařadit odpudivé pohádkové bytosti, ale to je jiný příběh.

Než přejdu k hlavnímu tématu, letmo se musím zmínit o slavné bitcoinové aféře. Údajně se má jednat o 90 miliard korun, což je částka, která může s nadsázkou zajistit důchody všem členům vládní pětikoalice. Zdroj rozhovor Angelika Bazalová. Mezi odpudivé osoby mohu zařadit představitele státu, kteří posílají své občany a vojáky na smrt do už dávno prohrané války. Tím konkrétně myslím Zelenského a jeho nejbližší kliku, například šéfa jeho kanceláře Jermaka, kterého už v USA bytostně nesnášejí ve významné shodě jak republikáni, tak i demokraté. Zdroj Politico. Tento má představu, že západ, zejména USA mají povinnost podporovat Ukrajinu jak finančně, tak i dodávkami zbraní. Mohu se ztotožnit s bonmotem Trumpa k původní občanské válce na Ukrajině ,,ať se chvíli perou, pak se uvidí“. Další šílenost, která vypadla z ministra zahraničí Ukrajiny Andrije Sybiha - Ukrajina požaduje, aby Evropská unie od roku 2026 přímo financovala ukrajinskou armádu. Na toto vydírání si dovoluji odpovědět - zrušit veškerou podporu Ukrajině, ponechat si ukrajinské občany, kteří zde pracovali ještě před válkou a v případě spáchání jakéhokoliv trestného činu je poslat zpátky domů do bezpečné oblasti.

Rád bych položil Zelenskému otázku, jak velkým množstvím peněz měsíčně přispívá svým vojákům ze svých osobních zdrojů? Jsem přesvědčen, že když nebude válka, nebude ani Zelenský. Přivítal bych pojem vynucený mír, protože spravedlivý mír patří mezi utopické nesmysly. Prohlášení Zelenského, že Trump je slabý vyjednavač, vypovídá o absolutním nepochopení cíle americké zahraniční politiky, neboť urazit člověka, který vám jako jediný může zachránit život může být také známkou, že jeho mozek je zdecimovaný kokainem.

Podvod, §209 Trestního zákoníku, pokud někdo použije neoprávněně titul k získání majetkové výhody a uvede druhého v omyl, může se jednat o podvod, což je trestný čin. To je jenom poznámka k naší nové ministryni spravedlnosti.

Mohu se domýšlet, že bitcoinová aféra byla dokonale zmapována pracovníky BIS, nikoliv schopným, ale všehoschopným Michalem Koudelkou. Vzhledem k tomu, že BIS nemá zatýkací pravomoc a vzhledem k tomu, že tuto kauzu postupně předala orgánům činným v trestním řízení, lze předpokládat, že kdyby tyto konaly (možná, že konají), tak by se mohlo stát, že poslanecké lavice koaličních poslanců osiří prázdnotou. Rovněž bych nebyl klidný v kůži všech zúčastněných aktérů, protože ty peníze někomu budou chybět. Zločinci nevyjednávají, zločinci konají. Doporučil bych panu Stanjurovi, aby se hodně díval kolem sebe, až bude přecházet vozovku. To jsou jenom moje zkušenosti bývalého policisty.

Vždy mám obavu, co vypadne z prezidenta Pavla. Jako třeba jeho myšlenková perla, ve které sdělil, že za určitých okolností je preventivní úder Izraele vůči Iránu pochopitelný. Nebo třeba když řekl na CNN Prima, že musíme Rusko dotlačit k ekonomickému kolapsu, jinak nebude chtít uzavřít mír. Ke kolapsu dojde u občanů z pana prezidenta. Jen pro pana prezidenta - EU měla nárůst HDP 1%, zatímco Rusko 4%. Zaprvé, ve vojenské terminologii neexistuje žádný "preventivní" úder, existuje pouze takzvaný preemptivní úder, který použili poprvé a naposledy Izraelci v šestidenní válce. Nemyslím si, že by měl Izrael jakékoliv právo na bombardování Iránu. Jak bylo prezentováno tajnými službami Izraele, Irán má jaderné zbraně, což tvrdí Izrael již 25 let. Mimo jiné Irán, jediný stát, který v historii nikdy nezahájil válku. Položím kacířskou otázku, proč by Irán nemohl mít jadernou zbraň? Má je Severní Korea, Čína, Pákistán, Rusko a USA, v neposlední řadě také Izrael.

Pavlův mentor Petr Kolář, asi jeho řídící důstojník, se vyjádřil na síti X k Trumpovi s tím, že je to mafián, způsob jeho administrativy je ideokracie a že Trump je idiot. Kolářovy kšefty s bývalým rektorem ČVUT Vojtěchem Petráčkem, který platil Kolářovi tzv. cash only bez smlouvy, splnil status výše zmíněného výroku. Dále voják Otakar Foltýn, který nazývá české občany sviněmi a označuje je za podporovatele Putina, tak tohoto psychopata mohu také zařadit mezi odpudivé bytosti. Reálný je výrok italského ministra obrany Guida Crosetta ,,časy se změnily, NATO v současné podobě již nemá důvod k existenci.“ Určitě si vzpomeneme na výrok francouzského prezidenta Macrona, že NATO je v klinické smrti a že státy se budou muset spoléhat více na výstavbu vlastních armád. Samozřejmě tento výrok padl před několika lety, kdy ho manželka asi tak často nefackovala. Nebo to bylo za konzumace bílého prášku, když se vraceli z Kyjeva, kde jim ho pravděpodobně nabalil Zelenský jako svačinku na cestu.

Hlas zdravého rozumu přichází z Velké Británie. Náčelník generálního štábu Velké Británie, sir Tony Radakin, se při slyšení v dolní sněmovně vyjádřil, že je třeba komunikovat s Rusy a na dotaz jednoho z členů dolní komory, zda souhlasí s navýšením výdajů o 5%, jak navrhuje šéf NATO Rutte, odpověděl rusky "nět". Taky říká, že je třeba se učit rusky, neboť vždy komunikoval s náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem v ruštině a vždy se dobrali k určitému výsledku. Pravděpodobně si je vědom toho, že kdyby se Velká Británie dostala do konfliktu s Ruskem, mohlo by se z ní stát jedno velké vodní parkoviště, jak prezentoval soudce Napolitano v rozhovoru se Scottem Hortonem. Proto apeluji na mír za každou cenu.

Jak tak přemýšlím o obraně ČR, mám pocit, že je zbytečné cokoliv budovat. Zbrojní průmysl jsme si nechali zničit jedním podvodníkem v nejvyšší ústavní funkci a i kdyby někdo chtěl, ani ho budovat nemůžeme kvůli neexistenci surovin a cenám energií. Nemáme kapacity pro výrobu a už vůbec ne pro opravy. Pokud tedy někdo plánuje s námi válčit, dopředu počítá s naším obětováním. Opravy techniky nemohou probíhat daleko od fronty, ale v týlu, což na našem území neexistuje.

Myslím si, že rozpuštění NATO, které se proměnilo v útočnou alianci a zpronevěřilo se svému původnímu poslání, by bylo vhodné. Bill Clinton, jak je veřejně známo, jeden z účastníků večírků na Epsteinově ostrově, ráji movitých pedofilů, zahájil bombardování v Jugoslávii roku 1995. Údajně mělo bombardování zabránit vyfabulované humanitární katastrofě, což byla jedna velká lež. Německý ministr obrany Rudolf Scharping, ve funkci 1998-2002, si asi vzpomněl na své nacistické předky, ucítil vůni krve a prohlásil, že v Srbsku jsou koncentrační tábory na fotbalovém hřišti. Byla to lež, kterou později dokázali němečtí novináři. Clinton sdělil, že USA tuto válku začalo, což je důkazem, že mezinárodní právo neplatí a vyžaduje se pouze po Ruské federaci. Američané byli jednoznačně agresorem jako i v dalších válkách a teď to vypadá, pokud se nestane zázrak, že tomu tak bude i v Iránu. Myslím si, že budou mít v Ruské federaci těžkého soupeře, pokud Trump nevezme zpátečku. Prohlášení generálmajora Smedleyho Butlera ,,válka je podvod, ztráty se počítají na životech a zisky v dolarech.“

Pro kterou mocnost pracují čeští nejvyšší ústavní činitelé? Nesmyslnými zbrojními výdaji likviduje nejen vojenský rozpočet, přitom každý voják ví, že zbrojní systémy jak pozemní, tak vzdušné jsou pro obranu státu nepoužitelné. Navíc psychopatická osobnost, která řídí ministerstvo obrany, likviduje obranyschopnost ČR, která vyplývá ze zákona, což mi připadá jako sabotování obranyschopnosti. V současné době je armáda ČR schopna bránit maximálně týden Středočeský kraj. Na rozdíl od polské armády, která efektivně nakupuje veškerou vojenskou techniku a také si část sami vyrábí. Chápu, že má Polsko hranici s Ukrajinou, která bude pro Poláky představovat daleko větší riziko než celé Rusko, což asi vnímají. Kdo bude mít dobrý pocit z nefunkčnosti české armády, to je ten krtek, pracující pro cizí moc.

Osoby a obsazení si prosím dosaďte sami.