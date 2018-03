Kverulant: ÚOHS by měl nařídit celníkům fingovanou soutěž zrušit

Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Cílem Kverulanta je zrušení fingované soutěže, a proto dnes podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Upozorňuje v něm nejen na soutěž celníků, ale i na dalších 17 zakázek za 30 milionů korun, které vyhrála firma KonekTel nelegálně.

Kverulant se nedávno obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a požádal ho, aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta požádal o jednání, ze kterého Kverulant pořídil videozáznam. Velitel celníků, generál Poulíček společně se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval. Kverulanta však brigádní generál nepřesvědčil, a proto dnes podal podnět k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední k ÚOHS. Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí celníkům fingovanou soutěž zrušit. To ale není to jediné, na co Kverulant upozorňuje. Zákon o zadávání veřejných zakázek od října 2016 zakázal zadávat veřejné zakázky společnostem s nezaknihovanými akciemi. Požadavek na zaknihování akcií uchazečů byl přijat s cílem zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci. U zaknihovaných akcií je eliminován prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť akcionáři musí mít zřízeny speciální majetkové účty evidující zaknihované akcie. Firma KonekTel přitom tuto zákonnou podmínku začala splňovat až 15. listopadu loňského roku. Přesto vyhrála 17 zadávacích řízení za více než 30 milionů, přestože měla být okamžitě vyloučena. Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí zrušit fingovanou soutěž nejen celníkům, ale zruší i ostatní zde uvedené soutěže pro jejich zjevnou nezákonnost.

Další podrobnosti naleznete v kauze naleznete v kauze Předražené vysílačky pro celníky ZDE.

Psali jsme: Kverulant: Hochštaplerský trik billboardářů odhalen Kverulant: Generál o poctivosti tendru na vysílačky nepřesvědčil Kverulant: Stát má mapu nebezpečných billboardů. Přesto nic nedělá Kverulant: Papaláš se odstěhoval, ulice se může zprůjezdnit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV