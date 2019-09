Kverulant zastavil tunel v Praze 15

Po volbách na podzim 2018 vytvořily na Praze 15 koalici ANO, ODS a TOP 09. Starostou zůstal Milan Wenzl, bývalý člen ODS, nyní člen ANO. Starosta Wenzl byl až do dubna 2018 jednatelem stavební firmy FIRMA WENZL, s.r.o. (ZDE). Pak ho ve funkci vystřídal jeho syn. Starosta pokračoval v rozprodeji obecních pozemků a 8. listopadu 2018 podepsal záměr prodat areál v hodnotě desítek milionů korun o ploše více než 10 630 m2 bývalé vodárny v ul. V Chotejně včetně všech stavebních objektů i tenisových kurtů napřímo jedinému zájemci Aleši Petříšovi (ZDE), synovi někdejšího starosty Prahy 15 za ODS.

Na prodeji nebylo znepokojivé jenom to, že kupujícím má být se kreativní šikula Aleš Petříš. Ještě více znepokojující je skutečnost, že rozsáhlý pozemky byly prodávány značně pod cenou. Pozemek byl v územním plánu zařazen v kategorii TVV „vodní hospodářství“ a nikoliv jako stavební parcely. Až by si kmotr Petříš pozemky koupil, dokončila by Praha 15 již předtím rozjetou změnu územního plánu a cena pozemků by raketově vyletěla a na úplatcích tak Petříš mohl rozdat desítky milionů korun a FIRMA WENZL by mohla vesele stavět.

Na stanovení ceny byly zpracovány hned tři znalecké posudky. Ten první z 20. 10. 2017 určil cenu 39,5 milionů korun (ZDE). Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek nový. Dne 23. 10. 2018 stanovil nový posudek cenu na 25,8 milionu korun (ZDE). Původní znalecký posudek prý neodpovídal platnému územnímu plánu a nebyly v něm zahrnuty náklady na odstranění staveb nádrží na vodu, nutnost dalších oprav, vybudování nové trafostanice, přístup k pozemkům. Tomu však Kverulant naprosto nevěřil. Naopak byl přesvědčen, že nový posudek byl zadán a vypracovaná po intervenci Petříše a smyslem nebylo nic jiného než radikální snížení ceny. Kverulant byl a stále je přesvědčen, že hlavními argumenty, který Petříš použil, byly úplatky. Protože političtí marketéři věří, že stokrát opakovaná lež se nakonec stane pravdou, nechala si Praha 15 v březnu 2019 vypracovat ještě jeden posudek ještě jeden (ZDE). Ten došel k ceně 28 milionů korun. S cenou v prvním posudku stanovenou na 40 milionů korun se tento posudek vypořádal tak, že na pozemky a stavby na nich sice mají hodnotu 40 milionů korun, ale ty asi bude kupující chtít zbourat a bourání vyjde na 12 milionů korun, které je třeba od původní ceny odečíst.

Když se do celé kauzy vložil Kverulant, Aleši Petříšovi na chvíli povolily nervy a rozhodl se, že „od koupení odstoupí. Ale kreativní hochštapleři nebývají ve svých názorech příliš pevní. A tak si to pan Petříš do týdne rozmyslel. V dopise Praze 15 vysvětluje, že se setkal s vnukem Aloise Švehly a ten mu pogratuloval, že jeho děd byl panským kočím, a tak ho nějaký Kverulant, a tím méně jeho zakladatel a ředitel Vojtěch Razima, přece nemůže rozhodit. A nekoupit areál bývalé vodárny by bylo „zradou všeho, pro co jsem já, můj táta, ale i celá naše rodina, žili“.

Když se o podezřelý projekt začal zajímat Kverulant, nechala si Praha 15 přeložit nabídky na odkup areálu od více zájemců. Kupodivu, nikdo nenabídl více než starý známý Petříš. Petříšova nabídka činila 29,4 milionů korun. Ostatní dva zájemci byli těsně pod ním. Jeden nabídl částkou 28,4 miliony a další 27,6 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že za všemi nabídkami ve skutečnosti stojí zase jen Aleš Petříš a jeho radniční kamarádi a podal na ně trestní oznámení. Trestní zákon na takové jednání pamatuje § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Tam se píše, že (1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Kverulant ve svém trestním oznámení velice podrobně vylíčil, v čem kriminální jednání označených podezřelých spatřuje a připojil i listinné důkazy, které sem mu podařilo získat. Přesto Policie jeho trestní oznámení v srpnu 2019 odložila s vágním odůvodněním: „… nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že se v daném případě jedná o podezření ze spáchání trestného činu.“ S tímto obecným zdůvodněním se Kverulant nemohl spokojit a obratem podal dozorující Státním zastupitelství žádost o prověření postupu policie. Dozorující státní zástupkyně JUDr. Lucie Píseká došla závěru, že ke spáchání trestného činu nedošlo a to především proto, že k prodeji areálů Petříšovi nedošlo. Kverulant by jistě mohl argumentovat, tím, že řada trestných činů je trestné již ve stádiu pokusu, ale šance na trestní stíhání tunelářů z Prahy není velká.

Kverulantovo trestní oznámení sice nakonec neskončilo pravomocným odsouzením půlky radnice, ale nepochybně sehrálo pozitivní roli. Radnice sice nepočkala, až doběhne změna územního plánu z kategorie vodního hospodářství na stavební pozemky a cena prodávaných pozemků se raketově zvýší, ale schválila na konci března 2019 konání nového výběrového řízení. Areál sice neměl být prodán nejvyšší nabídce, ale tomu, kdo přeloží nabídku, která nejlépe vyhoví „zájmům a potřebám městské části Praha 15“. Jaké přesně tyto zájmy a potřeby jsou, nebylo v podmínkách výběrového řízení uvedeno (ZDE). Kverulant se proto měl všechny důvody domnívat se, že hlavním zájmem radničních tunelářů je vyhovět kmotru Petříšovi a hlavní potřebou je rozdělit si na úplatcích rozdíl mezi rekordně nízkou prodejní a cenou skutečnou, která se podle Kverulantova odhadu pohybovala hodně přes 50 milionů korun. Ze schválení bizarního výběrového řízení natočil Kverulant krátkou reportáž (ZDE).

Kverulant se mýlil. Radnice se do té míry zalekla Kverulantova soustředěného tlaku, že se rozhodla prodat areál nevyšší nabídce (ZDE), a nikoliv zájemci, který nejlépe vyhoví „zájmům a potřebám městské části Praha 15“. Petříš tak definitivně ostrouhal. Na prvním místě skončila AP - Fin, s.r.o., s cenou 35 152 000 Kč. Na druhém TTC Riva, s.r.o., s cenou 34.238.848 Kč a poslední byl Petříš s cenou 28.561.000 Kč. Kverulant to považuje za své vítězství, i když je třeba konstatovat, že kdyby radní postupovali jako dobří hospodáři a nikoliv jako přistižení lupiči, mohla by být cena ještě mnohem větší.

Mimochodem natočení a uveřejnění výše uvedené reportáže v jejím závěru ředitel Kverulanta Vojtěch Razima hovoří na adresu kmotrů Prahy 15 velmi otevřeně, vyvolalo u potrefených hus silnou reakci. Radnice si z veřejných peněz nechala v dubnu 2019 od advokátní kanceláře JUDr. Jana Olejníčka vypracovat analýzu, jak by bylo možné Kverulantovi konečně zatnout tipec. Následně radní zasedli k mimořádnému jednání Rady MČ Praha 15. Jediným bodem jednání byla pomsta Kverulantovi a městská rada uložili starostovi Wenzlovi ve spolupráci s externí advokátní kanceláří připravit nejpozději do 9. dubna na Kverulanta trestní oznámení (ZDE). Kverulant se nenechal odradit a zastrašit. Kverulantu bude dál vystupovat proti arogantním tunelováním obecního majetku nejen na Praze 15. Další podrobnosti.

Ing. Vojtěch Razima

zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.

Psali jsme: Kverulant: Zákon o konfliktu zájmů je neúčinný, změňme jej Vojtěch Razima: Kverulant kritizuje pomalý postup státu Kverulant.org žádá vyšetření tunelování majetku Prahy 15 Kverulant: Budeme muset zaplatit firmě Diag Human 14 miliard korun?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV