LIGA LIBE, ČMMJ: Myslivci napříč V4, spojte se!

Náplní zmíněného jednání ale nebyla pouze ona tolik velmi zásadní, aktuální chystaná ústavní novela (tzv. ústavní právo na zbraň), která by měla ošetřit práva českých vlastníků legálních soukromých zbraní, ale tentokrát došlo i na vysloveně "myslivecká témata". Jednalo se totiž o úvodní "ligové" setkání na nejvyšší úrovni, které by taktéž mělo do budoucna iniciovat nebývalé projekty mezinárodní spolupráce mysliveckých organizací států napříč skupinou V4 - a to právě pod patronací předsedy dolní komory Parlamentu ČR, Radka Vondráčka.

Jelikož právě Česká republika přebrala tento rok od Slovenska štafetu předsednictví Visegrádské skupiny, myšlenkou je uspořádání akce, která by dala základ širší a všestranně přínosné spolupráci myslivců napříč státy V4. Náplní případného kongresu, který by stál na úvodu takového ojedinělého projektu, by se stala aktuální a nejpalčivější témata mezinárodního významu, která právě naše republika nejintenzivněji a dlouhodobě řeší a v rámci kterých tak může i ostatním státům předávat své cenné zkušenosti. Jde zejména o:

- nadnárodní legislativní spolupráci v oblasti evropských zbraňových zákazů (aktuálně Českou republiku již Maďarsko a Polsko u soudu v Lucemburku oficiálně podporují, jako účastníci soudního řízení na naší straně proti oné paskvilní zbraňové směrnici EU) a společný odpor proti implementaci souvisejících omezení,

- legislativní koordinace proti chystaným zákazu olova ve střelivu a olůvkách (připojení k výzvě LIGY LIBE reprezentující 1 milion občanů, již oficiálně odhlasovali i slovenští myslivci a taktéž se chtějí připojit polští a maďarští myslivci, popřípadě i tamní rybáři),

- akční, přeshraniční plán proti šíření Afrického moru prasat (právě ČR je dosud jedinou zemí na světě, kde se díky myslivcům podařilo nákazu zastavit a vymýtit, takže i v této oblasti můžeme předat cenné poznatky o systémových opatřeních - ve střední Evropě se aktuálně mor totiž velmi šíří v Polsku a přes severní Maďarsko se nyní dostal žel i na Slovensko...),

- koordinace a výměna zkušeností při regulaci velkých šelem a invazních druhů - rozšiřování populací šelem i invazních druhů živočichů a rostlin začíná být velké politické téma kvůli narůstajícím škodám a konfliktům s člověkem v kulturní krajině.

Také se při setkání zástupců LIGY a ČMMJ hovořilo o využití současného českého předsednictví ke koordinaci a přípravě na velkolepou mezinárodní mysliveckou výstavu Hunting Expo, která se bude konat v létě 2021 po 50 letech v Budapešti - a právě v této souvislosti je i cílem zahájit diskuze o možnosti povýšení myslivosti na seznam UNESCO.

