Lubomír Man: Je Evropská komise neomylné božstvo?

A je vynikající okolností, že míru této nadlidské duševní dokonalosti celé komise jako celku i každého z jejích členů zvlášť, jsme si mohli my Češi v minulosti (a můžeme tak činit i v přítomnosti), tak říkajíc osahat na jednom z členů této komise, jímž je naše krajanka a komisařka Věra Jourová. Nuže a teď si představme, že duchem stejně ryzím, úsudkem stejně svrchovaným a rozvahou stejně nadlidskou, jakými vládne ona, vládne ve stejné míře všech 28 členů evropské komise.

Takže tady už, moji milí, zapomeňme na pozemská měřítka, zde už míříme – co se ducha týká - k transcendentnu, čili k čemusi, co se vymyká běžným lidským měřítkům. A ptáte-li se v tomto už jakémsi mimosvětě na to, co je pravda a co je lež, či co je správné a co nesprávné, počínáte si stejně rouhačsky a nepatřičně, jako kdybyste v chrámu páně za zvuků té nejryčnější dechovky otevírali hanbinec.

Takže Evropská komise rozhodla – a to jak rozhodla, se už netýká našich úsudků, je to svaté a jako svaté je to tedy nutno i přijmout. A nechytračit, nešvejkovat, nekombinovat, že všechno může snad být i tak, že Evropská komise může jet proti Babišovi, protože on jede proti řízené evropské imigraci, kterou evropská komise naopak tvrdě prosazuje. Že se o něm v evropských městech a hlavně pak v Bruselu mluví jako o balvanu, který v zemích visegradské čtyřky stojí této řízené imigraci v cestě, a že kdyby se odvalil on, odvalí se pak už z téže trajektorie pohodlněji i Maďar Orbán, po něm Polák Duda a nakonec i Slovák Pellegrini.

Jsou to sprosté pomluvy, protože evropská komise je stejně vysoko morálně, jak je vysoko i svým rozumem. Takže spěte klidně, nalézáte se v těch nejspolehlivějších a nejspravedlivějších rukách, co ve světě jsou.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

