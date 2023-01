Lubomír Man: Oslepující nenávist Lenky Zlámalové

reklama

Poprvé jsem si této paní redaktorky všiml, když se v době odborářských protestů v roce 2012 s cynickým uspokojením radovala z faktu, že odborářům se při pochodu Prahou pramálo dařilo lákat do svého průvodu Pražáky, zdravící je z chodníků, a od té doby jsem si redaktorky tak jaksi začal všímal. K čemuž jsem ovšem měl minimum příležitostí, ba dá se říct, že příležitosti téměř žádné, protože už od zmíněného roku 2012 až do čtvrtečního poledne t.r. jsem redaktorku Zlámalovou na obrazovce ČT nespatřil. Čemuž jsem dobře rozuměl: Přece nejsou tak hloupí, aby člověka, který svou nenávistí vzbuzuje zase jen nenávist, a to i k místu a budově, odkud ta nenávist tryská, k sobě zvali.

Inu ve čtvrtek 26. ledna přestal můj předpoklad platit a poněkud divoká tvář redaktorky Zlámalové se prostřednictvím televizního mostu na kanálu ČT opět objevila. A rozkacená jako vždycky. Tentokrát na Babiše, jak příšerně prý se choval při televizním duelu prezidentských kandidátů přenášeného v neděli večer z Národního muzea, jak byl neurvalý, sprostý, hulvátský, vulgární, a neomalený, jak necivilizovaně se prý choval a jak nebetyčný to byl prý vůbec skandál.

Poslouchal jsem to bohapusté láteření a nevěřil jsem svým uším. Vždyť jsem ten přenos viděl od první minuty až do konce a bylo tam všechno opačně, než nám to redaktorka a analytička líčí. Vždyť šlo o boj osamělého Babiše proti spolčené dvojici generála Pavla s moderátorem Řezníčkem, který měl duel nestranně řídit, ale od první minuty se do Babiše pustil, jako by jej za každou cenu chtěl vyprovokovat k tomu, aby tento povstal a síň Národního muzea opustil. Načež by ČT pochopitelně spustila povyk o tom, jak nedůtklivý a narcistní Babiš je a jak choulostivé má nervy na to, aby mohl zastávat úřad prezidenta ČR.

A Babiš, jakoby snad takovýto záměr i tušil, v křesle vytrval, snesl bouři, snášenou se něj ze dvou stran, a nikomu si dokonce ani nepostěžoval – což považuji za nadlidský výkon – na to, že očekával duel, ale dočkal se rvačky dvou proti jednomu. Jako by tím dával najevo, že nic jiného než takovouto taškařici od ČT očekávat vlastně ani nemohl.

Nu a protože jsem ten duel neviděl jen já, ale vidělo jej 1,72 milionu lidí, kterým bych se neodvážil popsat jej jinak, než skutečně proběhl, mám pro jeho opačný výklad, jak jej provedla redaktorka Zlámalová, jediná dvě vysvětlení. A totiž ta, že buď nenávistí k Babišovi v neděli večer oslepla, nebo jsme toho dne oba viděli dva různé pořady.

S tím, že pravděpodobnější se mi přece jen zdá možnost první.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Lubomír Man: Proč asi byl Řezníček z ČT až tak „nestranný“ Lubomír Man: Evaluátor. Co myslíte? Je to technické zařízení, nebo člověk? Lubomír Man: Ženy, které v nás zabíjejí víru v ženy Lubomír Man: Proč se hraje fotbal uprostřed hřiště?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.