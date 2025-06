Stanislav Křeček: Romové mají zvláštní postavení

Nadpis článku nemá popisovat důsledek veselého života jihomoravských vinařů, ale to, že nedávno v hromadných sdělovacích prostředcích (např. v Právu z 23.6: „Válka romských gangů ve Znojmě přiostřuje: Nedá se tu žít, říkají místní“.) jsou publikovány události, které ohrožují ostatním občanům klidný a bezpečný život ve městě. „Kamarádi odhlašují děti z kroužků, protože je nechtějí pustit samotné přes město“ říká v Právu jeden obyvatel Znojma.

Já spatřuji jistou přednost tohoto zpravodajství v tom, že je zde otevřeně hovořeno o romské problematice a není zde hovořeno o „skupinách místních občanů“ nebo „občanů, kteří se nedávno přistěhovali“ jak je tomu v obdobných případech jinde. Zkreslený výklad a nesprávné pochopení „politické korektnosti“ totiž i v tomto případě vede k nepochopení problému a tím i k nemožnosti jej vyřešit.

Je to v mnoha směrech romský problém a ne nějaký abstraktní problém občanské společnosti. Nevystačíme zde s obecným tvrzením, že všichni občané mají stejná práva tedy i stejné povinnosti. Jakkoliv tato rovnost všech občanů v právech a povinnostech je bezpochybná, Romové mají u nás přece jenom zvláštní postaveni. Jsou členy nejen vládní rady pro otázky menšin, ale především existuje Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity , což zvláštní postavení romského etnika bezesporu evokuje. Obdobný vládní výbor pro jiné menšiny žijící u nás neexistuje. U Vietnamců, kteří žijí u nás podstatně kratší dobu je integrace do většinové společnosti podstatně větší než u Romů, kteří zde žijí po staletí. Žádná integrace ovšem není povinná, ale alespoň pasivní příspěvek k veřejnému pořádku v obci ,ovšem povinný samozřejmě ano.

„Jediné řešení je za opakované přestupky zakázat pobyt ve městě“ říká ve shora uvedeném článku v Právu starosta Znojma František Koudelka. Napadlo by někoho takové skupinové řešení pokud by se nejednalo o Romy? Ne-li pobyt ve městě, tak kde ? „To že je někdo ubytuje u sebe v domě a namísto pět jich bydlí v domě dvacet není v pořádku. Schválili jsme proto ve třech vytipovaných lokalitách vyšší daň z nemovitosti“. Toto daňové opatření vyřeší co ? Chápu bezradnost a z toho plynoucí roztrpčení představitelů obcí, kteří, stejně jako občané vidí , že současné pojetí práva praktické řešení neumožňuje.

Jedno však tyto návrhy na řešení mají společné : problémy má řešit kde kdo, ale nikoho skoro nenapadne, že by to měli řešit a být voláni k odpovědnosti samotní Romové. A to v širším smyslu tohoto slova. Nikoliv pouze přímí účastníci gangského počínání: na to snad máme policii.

Již shora jsem se zmínil o existenci vládních rad ( v jejichž čele stojí předseda vlády), které by měly problematice Romů věnovat mnohem větší pozornost. Obrana Romů před anticiganismem a diskriminací je jistě důležitou náplni práce těchto orgánů, ale zůstává-li jedinou , povede současný znojemský případ a bezpočet stejných případů otravující život a veřejný pořádek v mnoha dalších obcích, jen ke zhoršování nejen obecné situace , ale i veřejného mínění a tedy konec konců i ke zhoršení situace Romů u nás. Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Eva Fuková by měla dostávat větší prostor pro řešení těchto problémů, než jak jí to zatím vládní odpovědnost za lidská práva, zatížená genderově podmíněnými aktivistickými „hraběcími radami “, umožňuje. Než tyty problémy (spolu s podobnými) vyřeší někdo jiný a jinak…

