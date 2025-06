Zdeněk Lanz: Co nám to Rusko za posledních 35 let udělalo?

Vždyť přece Rusko a Putin, nebo ještě lépe Putinovské Rusko (toto označení pro současnou Ruskou federaci je potřeba vyslovovat s mimořádným zhnusením, ne-li si rovnou odplivnout), je čítankovým ztělesněním všeho zla na Zemi. Tedy alespoň podle mnohých našich a zahraničních politiků, podle mnohých našich i zahraničních médií a podle mnohých spoluobčanů. Tedy všech těch, jejichž psyché bylo zasaženo nakažlivou nemocí zvanou akutní rusofobie.

Otázku lze ještě upřesnit a pak by mohla znít například takto: Co nám to Rusko za posledních 35 let udělalo, tedy kromě spolehlivých dodávek ropy a zemního plynu za přijatelné ceny?

Položit si takovouto otázku a hned si na ni odpovědět může každý jeden čtenář sám.