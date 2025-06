Zdeněk Jemelík: Spravedlnost naruby

V tomto speciálním případě soudní rozhodnutí vhodně zapadá do snahy vládní koalice o zastření závažnosti bitcoinové kauzy. Andreji Babišovi se dostává výzev, aby v podzimních volbách nekandidoval a mluví se o zúžení jeho koaličních možností. Pavel Blažek, který se zapletl do případu, jenž rozsahem možné finanční škody pro stát převyšuje Čapí hnízdo mnohonásobně, je najednou za kladného hrdinu. Vládní politici jej staví před oči Andreje Babiše a před oči ohlupované veřejnosti jako vzor.

Samozřejmě pozornost všech komentujících politiků a novinářů se soustřeďuje na Andreje Babiše, byť v kauze hraje druhořadou roli.

Ustálil se názor, že toto trestní řízení někdo vyvolal s úmyslem vytlačit Andreje Babiše z politiky tímto způsobem, když politické prostředky nestačí. Časový odstup trestního oznámení od skutku tomu nasvědčuje. I tak jsou na místě pochybnosti, zda trestní řízení bylo jedinou cestou nápravy nesprávného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud se příslušný odborný správní orgán zmýlil, náprava ve správním řízení byla možná: jen by musel někdo kvalifikovaný vadnost odhalit. Přezkumy netrestní cestou proběhly, námitky nevznesly.

Ostatně dotace byla jen malým dílkem investičních nákladů na vybudování společensky prospěšného zařízení a nakonec ji nástupnická organizace Farmy Čapí hnízdo vrátila. Naléhavost nápravy nebyla velká, ve srovnání s únikem bitcoinů podezřelého původu takřka nepatrná.

Platí zásada, že trestní právo je prostředkem ultima ratio. V tomto případě je ale přednostním a vlastně jediným nástrojem. Je to zvláštní: nejdříve odborný orgán, odpovědný za správu dotačních prostředků, rozhodl, že žádosti o dotaci je třeba vyhovět. Pak ale přišli policisté a státní zástupci, jejichž odborná fundovanost je poněkud nejistá, rozhodli, že dotace neměla být udělena a jejich pravda je silnější.

To samo o sobě by mi tolik nevadilo. Ale stále nemohu strávit skutečnost, že lidé, kteří odpovídali za správu státních peněz, vyvázli bez úhony. To je spravedlnost naruby. Z mého laického hlediska se úředníci měli dostat před soud rychleji než Jana Nagyová. Jejich odpovědnost byla samozřejmě vyšší než odpovědnost žadatelky. Dotační řízení je podobné vyřizování žádosti o úvěr. Předloží-li žadatel o úvěr požadované podklady a banka mu nevyhoví, žadatel nečelí kvůli tomu trestnímu řízení. V daném případě správci dotačních peněz prý neměli žádosti vyhovět. Ale žadatelka jim poskytla všechny informace, takže jim nic nebránilo nevyhovět jí. Kdo je odpovědný za neoprávněné vydání dotace: žadatelka nebo úředníci?

Úloha Andreje Babiše je neurčitá. Zřejmě spuštěním projektu chtěl dosáhnout naplnění svého snu. Uskutečnění přenechal jiným lidem. Sám nebyl akcionářem společnosti Farma Čapí hnízdo. Určitě nespustil projekt proto, aby mohl získat poměrně malou dotaci. Provinil se tím, že nechal vybudovat velkolepé zařízení. Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.

Trestní řízení ovšem běží způsobem, jímž se rozběhlo a může pokračovat ještě i několik let. Zatěžuje obžalované i orgány a v případě, že by přece jen došlo k pravomocnému odsouzení obžalovaných, nedojde k výsledkům, jež by ospravedlnily celou vynaloženou námahu a náklady. Hora porodí myš. Je na čase tu trapnost zastavit.