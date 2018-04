Lukáš Kovanda: Svět se obává bezprecedentní obchodní války

Světu hrozí bezprecedentní obchodní válka. Obavy z ní citelně přispěly k propadům akciových trhů jak včera v USA, tak dnes ráno v Asii. V celosvětovém pohledu přitom první čtvrtletí letošního roku už tak představuje pro akciové trhy nejhorší tříměsíční období za uplynulé více než dva roky. Trhy se kromě specifického přímého dopadu na odvětví zasažená růstem tarifů obecně obávají roztočení spirály protekcionismu, která by zpomalila růst globální ekonomiky. Ta by letos měla přidat čtyři procenta, protože klíčové světové ekonomické celky se nacházejí v růstové fázi, byť vyspělé trhy v čele s USA spíše v pokročilejší fázi hospodářské expanze, zatímco rozvíjející se trhy v časnějším stádiu růstového cyklu. Pokud by však došlo k roztočení zmíněné spirály ochranářství a po „úvodních výstřelech“ obchodní války, které zazněly z USA a nyní o velikonočních svátcích i z Číny, by následovala její eskalace, může již letos globální růst odepsat nižší desetiny procentního bodu. V České republice by takové zpomalení pocítil v první řadě automobilový průmysl, který se již beztak potýká s ochlazením poptávky, a průmysl ocelářský. Spojené státy zřejmě brzy oznámí své další kroky v obchodní válce, stejně jako Čína. Ušetřena nakonec nemusí být Evropská unie. V případě skutečného roztočení spirály protekcionismu – tedy v případě odvetných opatření a eskalace celé situace – bude celý region střední a východní Evropy patřit společně s Německem ke globálně vůbec nejvíce postiženým. Ekonomiky typu České republiky, Maďarska nebo Slovinska jsou vysoce otevřené a zhoršení podmínek ve světovém obchodu znatelně pocítí. Rozpoutání globální obchodní války v tuto chvíli představuje společně z nadměrným růstem mezd, překonávajícím růst produktivity, klíčovou hrozbu pro současnou prosperitu české ekonomiky.

Lukáš Kovanda, ekonom

