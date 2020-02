Magdalena Dobrá: Nejčernější noční můra lítých feministek a žen, hledajících partnera?

reklama

Doktor přírodních věd Press je autorem neuvěřitelné sedmidílné ságy o přísně koncipovaném hledání, nalezení a posléze nadšeném soužití s atraktivní mladou a dlouhovlasou partnerkou z Filipín, který v Parlamentních listech vycházel pod stále stejným názvem „Jak si muž v nejlepším věku může pořídit ženu v nejlepším věku“. Právě ve svém (zatím posledním?) díle č. 7 představuje vědecký a projektový manažer Press svou horečnatou vizi, vyvolanou strachem z vymírání národa. Řešením je mu „import dobrých manželek. Na Ruzyni přistává jedno letadlo za druhým, všechny jsou plné Asiatek. Milión se odbaví za měsíc. Jde o nejčernější noční můru militantních feministek a žen, hledajících partnera.“ Autor, který je zároveň expertem na všechno, v témže článku rovněž reaguje na moji první odezvu na jeho dobrodružství a nápady, která vyšla pod názvem Zbytnělé ego Milana Presse tryská jako gejzíry z nitra Filipín (naleznete ZDE). Váhala jsem, zda mám „nadsamci“, který si mě vzal na paškál v oddíle Tři grácie do mě jemně…(přidaly se totiž ke mně dvě další pohoršené ženy), znovu oponovat, protože nemám moc ráda přestřelky přes média, ale nakonec mě vybudila dnešní příhoda.

Slabí versus silní. Jak je poznáte?

Šla jsme se dvěma kolegy na oběd. Nejdříve jsme vyzvedávali druhého kolegu, už na nás čekal před kanceláří. „Nazdar, spolužáku,“ zvesela pozdravil můj doprovod. Hned se mi nepodařilo se zorientovat a opáčila jsem: „No jo, vy jste spolužáci,“ a čekala přitakání. Místo něho se ale snesla na mou hlavu hněvivá reakce vyzvedávaného, co to pořád melu a že „to“ pořád vytahuji (a vlastně tak dotyčného dehonestuji ….). V duchu obviňování pokračovala konverzace během celého oběda. Nevím, co jsem provedla tak zlého, že dotazy vyvolávaly takovou vlnu nevole. Pravdou je, že tento člověk má se vztahy a se ženami potíže, ani jeden z jeho tří vztahů nevydržel. Musím říci, že jeho bývalým ženám a partnerkám docela rozumím, vždyť která žena by měla chuť se nechávat stále obviňovat z něčeho domnělého. Která žena by chtěla mít neustále na tapetě, že nějakou věc udělala či neudělala podle představ partnera či být napadána, že pokládá špatné dotazy, špatně reaguje, špatně či nevhodně se tváří. Shrnuto, útok jako obrana je jednou z forem jednání slabých mužů, což dokazuje ve svém výše zmíněném sedmidílném seriálu právě Milan Press, vědec, který ženy, jež mají jiný názor, bez mrknutí oka označí za feministky.

Někteří chtějí i intelektuálku

Pressova krásná Filipínka je možná, či spíše zcela jistě, dobrou hospodyní, oddanou ženuškou, pečovatelkou a ochránkyní rodinného krbu. Nebude však asi též rovnocennou partnerkou, s níž pan doktor může diskutovat o problémech současného světa, povídat si o tom, co ho zajímá a vyměňovat si s ní názory. Naštěstí jsou i muži, kteří chtějí mít po boku inteligentní partnerku, nejen dobrou hospodyni. Nicméně proti Pressovu gustu žádný dišputát, každému, co jeho jest. Co kdybychom se ale pokusili být k sobě tolerantnější a respektovat názor druhého?

