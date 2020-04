Martin Červíček: Měli by se všichni nejdřív domluvit

reklama

Pondělí

… na mimořádném jednání Rady KHK byly schváleny extra odměny pro zaměstnance v sociální oblasti, kteří v případě uvalení karantény zůstanou uzavřeni v zařízení nebo budou pečovat v tzv. Covid zone, ve výši 15/20 tisíc měsíčně.

…s kolegy z odboru dopravy jsme se věnovali přípravám souvisejícím s rozjezdem veřejné autobusové dopravy dle nových smluv, platných od března příštího roku – např. nové označení autobusových zastávek a další průběžné kontrol připravenosti jednotlivých dopravců

…zahájili jsme jednání s dopravci o návratu k předchozímu systému odbavení v autobusech a vlacích.... ČD přislíbili návrat k normálu od 14.4 a stejný termín jsem projednal i s autobusovými dopravci, pochopitelně při dodržení všech hygienických podmínek a snaze apelovat na nákup jízdného bezkontaktní způsobem viz karta IREDO apod.

Úterý

… Krizový štáb kraje, přičemž jedním z důležitých bodů bylo řešení potřebné kapacity lůžek v sociální oblasti s ohledem na potřebu izolovat pozitivně testované seniory, což v samotných domovech důchodců není ve většině případů reálné, a proto je třeba zajistit kapacitu dalších lůžek i mimo tato zařízení.

…věnovali jsme se také vyhodnocení dosavadního stavu zásobení ochrannými pomůckami. Distribuce

je zejména díky vytvoření systému dodávek prostřednictvím ministerstva vnitra a mírnému zlepšení dodávek z ministerstva zdravotnictví přes Státní správu hmotných rezerv v tuto chvíli stabilizovaná, ale s přetrvávajícím problémem ve vybavení všech specifických profesí nejen ve zdravotnictví a sociální oblasti. Nelze předvídat, jak bude situace vypadat za týden, a každá dodávka ochranných pomůcek je proto významná. Královéhradecký kraj nespoléhá jen na státní dodávky ochranných pomůcek pro boj s koronavirem a zajišťuje tyto prostředky také po své linii – do vlastního nákupu kraj doposud investoval cca 37 mil. korun??. Celkem kraj už obdržel nebo nakoupil 1,5 milionu ústenek, 368 tisíc respirátorů, 400 tisíc ochranných rukavic, 18,5 tisíce ochranných brýlí, 12,5 tisíce návleků na boty, 11 tisíc obličejových štítů, přes 5 tisíc ochranných obleků a přes 80 tisíc litrů dezinfekce Anti-COVID. Největší část ochranných pomůcek šla do zdravotnictví a sociálních služeb – cca 75 % všech distribuovaných prostředků, 25 % obdržely složky IZS, školy a obce s rozšířenou působností a další.

… odpoledne jsem jednal se starostou Trutnova a informoval ho o potvrzení a odsouhlasených společných bodech postupu ze strany ministerstva dopravy, jež jsem po mnoha jednáních absolvovaných v závěru loňského a počátkem letošního roku žádal o prioritní řešení, jak zmírnit důsledky dřívější dostavby polského úseku rychlostní komunikace S3 oproti českému úseku D11 na státní česko-polskou hranici, které následně nastanou zejména na silnici I/16. Viz – můj úterní příspěvek. Současně jsme se s Ivanem Adamcem, starostou, jehož okresu se situace dotkne nejvíce, dohodli na dalších společných krocích.

Středa

… jednání o plánu v železniční dopravě na tento rok a dalších podrobnostech záměru soutěžit železniční dopravce na dalších 10 let od roku 2022. Diskuze byla tentokrát o tom, jakou dopravu a kolik dosavadních železničních spojů do budoucna budeme potřebovat. Myslím, současný objem dopravy je maximum možného, co budeme i nadále schopni z rozpočtu kraje financovat.

… Ústřední krizový štáb – druhé videokonferenční jednání, které jsem spolu s odpovědí na častý dotaz týkající se vnímání své role v tomto ÚKŠ blíže shrnul ve svém středečním příspěvku.

…Krizový štáb kraje a avízo dalších pomůcek z centrálních dodávek a opět řešení počtu záložních lůžek pro seniory mimo zdravotnická zařízení.

…porada s vedením společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. byla o:

- zhodnocení začátku staveb sezony v našem kraji

- dosavadním hospodaření společnosti zejména s ohledem na úspory za zimní údržbu a možnosti využít tyto finanční prostředky na opravy silnic

- další otevřené soutěži na rekonstrukce silnic v letošním roce

- situaci ve firmě s ohledem na ochranné pomůcky

Čtvrtek

… při projednávání v Senátu PČR s ohledem na závažnost situace a nutnost rychlé realizace pomoci, jsme za senátorský klub ODS, podpořili 3 zákony ve znění z Poslanecké sněmovny.

1. Návrh o úpravách dávek státní sociální podpory,

2. Kompenzační bonus pro OSVČ

3. Změna podmínek pro poskytování příspěvku v oblasti zaměstnanosti.

ALE současně máme k těmto zákonům mnoho výhrad – zejména k zákonu o kompenzačním bonusu pro OSVČ, kdy nárok na kompenzační bonus například nemají osoby účastny na nemocenském pojištění jako zaměstnanci. Kompenzační bonus zaplatí také obce a kraje. Vláda by to neměla zamlčovat. Výhrady máme také k zákonu o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti, - apelujeme na ministryni práce a sociálních věcí, aby MPSV obratem upravilo metodiku pro Úřad práce. Požadujeme, aby za doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu byl považován i výpis z účtu. Proto budeme cestou doprovodných usnesení žádat vládu, aby se co nejrychleji věnovala novelizaci těchto zákonů.

...a také jsem zaznamenal ZDE

Česká "soběstačnost" opět naruby. Aneb co v reálu znamená ministrovo avízo, že Česká republika bude plně soběstačná ve výrobě respirátorů? To, že se v ČR bude opět jenom VYRÁBĚT PRO AMERICKOU FIRMU, která si u nás zřídí (ještě to ani nestojí) závod!

… ZDE Možná, kdyby místo tiskovky, na které jsme se ve čtvrtek nic kromě toho, že nám ministr zdravotnictví připomněl dodržování hygieny a násobný ministr, že po víkendu se otevřou další obchody (ale neví ještě které), nedozvěděli, vláda řešila, logiku otevírání jednotlivých obchodů a systém postupného uvolňování opatření a po dohodě se skutečnými odborníky, či jaký druh karantény/ne/promoření ...bude následovat v příštích týdnech, nemusela by to po neděli na další tiskovce lovit jako z losovacího osudí...

Pátek

… díky zlepšení zásobení osob zajišťujících veřejnou dopravu ochrannými pomůckami, v návaznosti na postupné uvolňování opatření zavedených vládou pro omezení šíření nákazy COVID – 19, po předběžné konzultaci s dopravci a v neposlední řadě s přihlédnutím k projevujícímu se odpovědnému přístupu ze strany veřejnosti při dodržování hygienických pravidel a používání ochranných pomůcek, jsme i v našem kraji jsme plánovali tak, jako kraje Liberecký, Vysočina, Plzeňský a Ústecký, přistoupit k ukončení jednoho z dílčích opatření. Ale s ohledem na žádosti některých zástupců odborů, jsem stejně jako v sousedním Pardubickém kraji žádostem vyhověli, a plánované obnovení otevírání předních dveří autobusů a možnost odbavení cestujících řidičem, ještě o nějaký čas operativním rozhodnutím odložili. Děkuji dopravcům za jejich ochotu a připravenost. Nyní tedy budeme jen čekat, až se někteří odboráři u vedení svých firem ještě více vybaví i jinými než běžnými ochrannými pomůckami.??

Sobota, neděle

… čas s rodinou a trocha velikonočního rozjímání, příprava motorky na první jarní vyjížďku a také jsem si mimo jiné přečetl: ZDE, ZDE, ZDE

Shrnu-li to - ministr zdravotnictví: "Do měsíce bude otevřeno téměř vše...roušky bychom si mohli sundat už v červnu...", ministr vnitra: "Předčasnou euforii bych trochu brzdil..", hlavní epidemiolog: "Nezodpovědné chování je tikající bomba..". Nebylo by lépe, jak jsem již naznačoval ve svém čtvrtečním komentáři, se nejprve spolu a případně s dalšími odborníky domluvit, než zveřejňovat své aktuální myšlenky? A nebylo by potom možné další kroky přeci jenom lépe plánovat a neseznamovat s nimi veřejnost ze dne na den? Možná by potom lidé na jedné straně nepropadali tolik panice, na straně druhé by se možná chovali zodpovědněji anebo by nemuseli neustále přemýšlet, co je či není vlastně nejen s ohledem na používání roušek, při občerstvení venku apod. vlastně dovoleno. V neposlední řadě i ti, kteří budou moci znovuzahájit svou činnost, by se na ni mohli připravit alespoň s předstihem několika dnů. Večer po tiskovce zjistit, že druhý den ráno otevírám, přičemž ale musím své provozy náležitě vybavit dezinfekcí, která ovšem stále není běžně dostupná, informovat své zaměstnance, aby věděli, že mají druhý den přijít do práce, a vybavit je rovněž ochrannými pomůckami atd. není mnohdy reálné. A to je jenom jeden z mnoha případů důsledku tohoto řádně neprodiskutovaného a nepřipraveného „krizového řízení“.

… Ale pojďme se vrátit k právě probíhajícím velikonočním svátkům. Ještě jednou Vám přeji hezké dny s oslavami jara. A i když jsou určitě v mnohém jiné, než jak jsme byli zvyklí, jsou stále o vzájemné blízkosti, o novém začátku a možnostech, který každý konec a navazující nový začátek přináší. Soustřeďme se právě na toto a připravujme se i v pozitivním smyslu slova na to nové, co přijd.Nebude to jistě v mnohém snadné, ale zejména v posledních týdnech se každý den přesvědčujeme, že ještě umíme nebýt lhostejní, že nám záleží nejenom na sobě, ale i na ostatních. Pomáhejme si překonat vše špatné, sdílejme to dobré, a to platí nejenom o zdraví, o které jde samozřejmě především, ale také o všech věcech kolem nás, ty veřejné nevyjímaje. Krásný nadcházející týden.

