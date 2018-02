Martin Komárek: Vyhodili mrzkého poštmistra

Přišla k nám na návštěvu kamarádka. Dáma vysoce vzdělaná, inteligentní, zcestovalá a navíc ještě krásná. Hned jak přišla, ptala se na vrchního poštmistra Elkána, zda byl vyhozen právem nebo zda je to další Babišova čistka.

Shodou okolností byla na návštěvě u nás jiná vzdělaná inteligentní a krásná dáma, která s Elkánem dlouho pracovala. Dala k dobrému pár historek o jeho neschopnosti, kariérismu a aroganci.

Já jsem dodal několik poznatků z politického pozadí. Například proč nemohl být tento žalostný manažer vyhozen dříve. Držela nad ním ochrannou pařátu jedna kdysi mocná, dnes sotva důležitá partaj. Proč ji nad chlápkem, který spravoval miliardy, držela, můžeme se jen domýšlet. A domýšlíme se, neboť víme, že ta dřív partaj, dnes partička tone v dluzích ne po uši, ale nad vlasy.

Ona krásná a inteligentní dáma řekla: „Jo, to je přeci logické, pošta nefunguje, nic s tím nedělá, navíc doručovatelky pracují za pár tisíc čistého.“

To přeci vidí každý, kdo stál nesmyslnou frontu na doporučené psaní, které mu listonoš nedoručil, protože byl líný vyjít do schodů. Navíc listonoši se ani nedivíme, kdo by za ty prachy šlapal byť jen schod navíc.

Jenže je to politika.

Vyhazov neschopného manažera, navíc s nesmyslným zlatým padákem je vydáván za čistku a i chytří lidé jsou tomu nakloněni věřit.

Ach jo.

Popravdě řečeno, je mi to jedno, pokud za rok bude pošta ne trest ale služba pro lidi.

Vyšlo a komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

