Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 353. Jak ulovit štiku dlouhou jako stehno antické bohyně

Začal měsíc květen, o němž se kdysi, v prehistorii, dávno před náletem digitálních hraček do našich životů, uvádělo, že je to měsíc zamilovaných a tím měsíc básníků. Obvykle se ještě zmiňuje Karel Hynek Mácha se svým Májem. Možná by ještě někdo vzpomněl na květnového Vítězslava Nezvala (nar. 26.5.1900). Já bych tentokrát prapůvodní existenciálně-milostný smysl měsíce máje připomněl s básníkem, jenž se sice narodil o kousek jindy (29.6.1917), ale jeho dílo je tou esencí zmíněnou výše, provoněno od kořenů až ke špičkám stébel. Ano, je to Josef Kainar (+1971), proč to nepřiznat – můj „srdeční básník“. Pro májové čtení jsem vám vybral báseň osudovou, krásnou a nesmrtelnou, i kdyby tisíc velmožů mezitím poesii zakázalo ve jménu jedniček a nul, soudíce zřejmě podle sebe, hlavně v tom druhém případě. Tedy zde je Kainarův návod na to,



JAK ULOVIT ŠTIKU DLOUHOU JAKO

STEHNO ANTICKÉ BOHYNĚ

Nejdřív se musíte narodit

A řvát až do ruda

Vyřvat se jednou provždy

Seřvěte je všechny Drahé příbuzné

I pana primáře

I nahodile přítomné zástupce vlasti –

Později už nebude k tomu příležitost

Řvát budou oni na vás –

Také hleďte zdatně ublinkávat

Nechť podělávky jak ty růžičky

Zdobí vám cestu životem

Který vám poskytli Oni

Vy zdravé dítě Koblížku syrový

Vy příští lovče

od zátok tajemných jako

Podpaždí obšírných učitelek

Trestům se vyhýbejte Ale

zuby si čistěte pořádně:

Při lovu štiky dlouhé jak stehno

antické bohyně

Budete jich mít možná zapotřebí

Lízejte pilně měď

Tlapkejte bosýma nohama bláto

Až z něj vyšlápnete větu

Škapun kršá pfué –

Větu základních poznatků při lovu

sladkovodních ryb

A při všem počínání

Mějte na hlavě klobouk

Dobrý je klobouk v krámě koupený

Lepší ukradený Ale nejlepší vůbec

Je klobouk po utopeném

Střecha co možná široká

A dýchejte a neustávejte v tom

ani na chvilku

Každý dech je dobrý

Ta hustilka boží ráda vynechává

Též polykejte špendlíky – Ovšem podotýkám

Vždy tupou hlavičkou napřed

Neb tato filozofie

Přivede vás k soustředěnému vnímání

A zároveň

Pomůže vám přes pubertu Hochu

Plnou potních vyrážek a myšlenek na Vesmír

Takže se s úspěchem můžete oženit

Za zvuků varhan a opilých příbuzných

S malou a poměrně skladnou dívenkou

Velikosti pět nového číslování

(Větší není moc vhodná pro naše poměry

A poměrně těžko

Jde ke dnu)

Nemilujte nikdy na těžko

Láska je muškaření:

Taková Pleasant Tail (z hedvábí nespředeného)

Tři čtyři jepky a (snad) July Dun –

A jste král svého povodí

A vaše láska dobře utažená nejlíp uzlem jam

Nahozená spirálně a nasucho vám vydrží

Dvě až tři sezóny

(Krabičku nutno občas vytřít lihem)

To až budete mít dokonale spočítány

Své nohy i dluhy i hvězdy nad výčepem

Volební právo vás zahrne melancholickými

Lístečky

Z podzimních stromů Demokracie

Budete mužný jako venkovský kohout

Který za vodou přivolává

Polední bouři v červenci Červenou zelenou

A blesky kokrhající:

Právě v tomto čase

Když dáte duši na třpytku

Ucítíte náraz Někdy nepatrný

Jindy jako pád měděné bysty do močálu

Pak dvakrát ale dvakrát zaseknout

Abyste opatrně Ale určitě

Vyvedl k břehu štiku

Dlouhou jak stehno antické bohyně

Ovšem nejdřív se musíte narodit



