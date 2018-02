Martin Komárek: Strana nestrana Alzheimerem stižená

Poslední čtyři roky jsem její úpadek sledoval na vlastní oči. Jenže to už choroba běžela naplno, jen ji tlumily drahé léky – platili jsme je všichni.

Potácející se a zapáchající polomrtvola je důsledek nezřízeného a neřízeného života. Ten ale byl zas důsledkem existenciální nejistoty. Tentokrát to není intelektuálský žvást: ČSSD si nebyla jista, zda existuje a trpěla schizofrenií od dětství.

Horák s Komárkem ji přivedli na svět jako džentlmenskou moderní stranu pečující o ty, kdo v životě neměli tolik štěstí jako jiní. Proti Klausovi se neprosadili.

Živořící stranu si vzal do parády Zeman, na rozdíl od Horáka a Komárka neměl nikdy se sociální demokracií nic společného. Ze zakřiknutého chytrého děcka vychoval zlého spratka s proříznutou držkou, špičatými lokty a věčně hrozící pěstí.

Do vlády pak Zeman nepřivedl sebevědomé politiky, ale hejno pologramotných nešťastníků. Ti se jako všichni pologramotní nešťastníci, jakmile se dostanou k lizu, začali cítit mistry světa a Zemana při první příležitosti zradili. Po zradě (jak marno doufat, že ničemnost povede k dobru) se snažili obnovit západní ideál.

Dopadlo to strašně a stranu si přivlastnil úřednický psychopat Paroubek a pokusil se z ní udělat populistickou masu.

Každý máme právo na omyly a každému z nás hrozí psychopatie. Když je toho ale moc, lidi nám přestanou věřit. A to se stalo Paroubkovi.

Sobotka se dostal k premiérskému křeslu sledem bizarních a zcela nepravděpodobných okolností. Už mu vůbec nevadilo, že strana je dutá, prázdná. Neměla ani silného psychopata (Chovanec to, jako všechno, jen hrál) ani chytrého skutečného socialistu. Zůstali úředníci a vyžírkové, kteří se rochnili v tom, že mají ministerská křesla a další prebendy…

Nuže vraťme se na začátek: Alzheimerovu chorobu léčit nelze, zvlášť ne v pokročilém stádiu, kterým trpí ČSSD. Doufat v zázrak se socialistům nesluší. Je to však jediné, co jim zbývá. Ostatně, stejně to nikdy žádní socialisté nebyli.

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

Psali jsme: Martin Komárek: Vše, co musíte vědět o obviněném premiérovi Martin Komárek: Zeman, Babiš a prznění Martin Komárek: Pět let se v něm zas můžu mýlit Martin Komárek: Profesor propadl ze všech předmětů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV