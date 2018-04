Milan Faltus: Němka Renata je v šoku - řemeslník přišel včas!

Mnohý z našinců si možná myslí, že naše poměry jsou neurovnané, dálnice se staví pomalu, s vládou je to všelijaké, Hrad nás vede do Ruska - jsou i tací, kteří si už chystají evakuační zavazadlo nebo jen prostě zkoumají, kam emigrovat. Stačí se ovšem podívat k německým sousedům do satirického serveru Postillon, aby člověk viděl, že ani tam není vše ideální.

Iserlohn (dpo) - Renata Bauerová je stále ještě v šoku. Objednala na opravu kapajícího ramínka dřezu klempíře a ten se dostavil přesně, jak bylo ujednáno – ráno v devět hodin! Od té době si 41letá žena není jista, čemu ještě může věřit.

Pro náš Postillon shrnula paní Bauerová neuvěřitelné setkání takto: "Když přesně v devět hodin zazvonil zvonek, stála jsem nic netušíc pod sprchou. Nikoho jsem přeci neočekávala." Jak veliké bylo její překvapení, když zjistila, že se jednalo o objednaného instalatéra Holgera R. – přišel přesně podle domluvy.

"Byla jsem z toho na prášky a nejprve si myslela, že ten muž by mohl být elektrikář z jiné firmy, který měl přijít již před dvěma týdny", říká Bauerová. "I když mně předal vizitku, stále jsem se rozhlížela, zda se nejedná o skrytou kameru. Kdybych bývala věděla, že skutečně přijde, byla bych v kuchyni trochu uklidila."

Řemeslník Holger R. nechce, abychom uváděli jeho plné jméno. Kdo totiž přichází přesně, jak bylo domluveno, vrhá špatné světlo na kolegy a rychle upadá v nemilost. Vysvětluje svoji přesnost náhlými změnami časového rozvrhu. “Odpadli mně dva zákazníci, které jsem chtěl dnes ráno navštívit. Jeden se snad už před několika měsíci odstěhoval a druhý mezitím podle vdovy zemřel na sešlost stářím. Jelikož jsem byl nablízku, rozhodl jsem se, že skočím k paní Bauerové."

Paní Renatě Bauerové se naštěstí poté, co jí Holger B. po ukončení prací předal fakturu, hned vedlo lépe. Říká: "112,67 Euro za dvacet minut práce? To mě vrátilo do reality."

Důkazní foto - přesný řemeslník při práci (repro literarky.cz)

Ještě jednou z Postillonu: Kromě vás samí idioti

Berlín – Asi jste to odjakživa tušili - konečně je to potvrzeno i vědecky: Celé lidstvo se skládá výlučně z idiotů a neumětelů – jediná výjimka jste VY. To je výsledek studie berlínské Humboldtovy univerzity, v jejímž rámci byly testovány odbornost, znalosti a výkonnost 600 vybraných osob. Výsledky pak byly srovnány s vámi.

„Naše výsledky jsou ohromující, ale současně jednoznačné", vysvětluje profesor Neven Grunwald, který hledal pro svoji studii potenciální génie a přitom nutně narazil na vás. Podle jeho údajů jste nejen inteligentnějším a vnímavějším než „masa“, ale chováte se např. i v silničním provozu obezřetněji než všichni ostatní.

"Tento intuitivní pocit, že jste jediná normální osoba ve světě plném idiotů, psychopatů a kreténů, je zcela pochopitelný", říká Grunwald. "Protože to prostě tak je. V každém případě to vysvětluje okolnost, proč si musíte udělat všechno sám, když chcete, aby se to udělalo pořádně."

Na základě těchto poznatků by bylo jen přirozené, abyste měl v budoucnosti větší slovo i v jiných oblastech života. I povýšení v zaměstnání nebo alespoň pořádné zvýšení platu by bylo jen logické. Bohužel jsou vaši nadřízení příliš velcí hlupáci, než aby váš potenciál rozpoznali.

Momentálně pracuje Grunwald a jeho tým na dalším výzkumu, který má vysvětlit, proč jste právě VY jediným člověkem, který má něco v hlavě, zatímco zbytek světa se skládá výlučně ze začátečníků a břídilů.

Jestli bude kdy studie dokončena, je však podle vedoucího výzkumu Grunwalda více než sporné. Třiapadesátiletý vědec sám říká, že s vámi po vědecké stránce nemůže držet krok. Mimoto je na svém pracovišti obklopen samými blbečky a rektálními alpinisty.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Milan Faltus: Batole diskriminuje menšiny Milan Faltus: Němci o Zemanově vítězství Milan Faltus: Kapr s knedlíkem v Praze a v Karlových Varech Milan Faltus: Nevážně - Po volbách jak po výprasku, u nás i u sousedů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV