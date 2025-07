Zelenskyj ohlásil velké změny ve vládě

Zelenskyj dnes uvedl, že se setkal s místopředsedkyní ukrajinské vlády Julijí Svyrydenkovou, aby projednali plnění dohod mezi evropskými a americkými partnery. Diskutovali spolu také o nutnosti realizace opatření, která by posílila odolnost Ukrajiny a zvýšila její ekonomický potenciál. A to například za pomoci podpůrných programů pro Ukrajince nebo rozvoje domácí zbrojní výroby.

Zároveň Zelenskyj oznámil svůj záměr obměnit výkonnou moc. Navrhl proto, aby ukrajinskou vládu vedla Julia Svyrydenková.

„Navrhl jsem, aby ukrajinskou vládu vedla Julija Svyrydenko a výrazně obnovila její činnost. Těším se, že v blízké budoucnosti bude představen akční plán nové vlády,“ napsal Zelenskyj na platformě X.

I held a meeting with First Deputy Prime Minister Yuliia Svyrydenko. A report was delivered on the implementation of agreements with European and American partners regarding support for Ukraine reached during the recent Ukraine Recovery Conference. We must swiftly implement… pic.twitter.com/AIipRnpA1f