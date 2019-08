Miloš Horký: Co informace agentury STEM z června letošního roku znamená pro český mediální rybník?

"Zeman si libuje v nejtemnějších lidských pudech"

“Tisíce lidí vystavily Zemanovi na Národní třídě červenou kartu”

“Občanská neposlušnost proti Miloši Zemanovi”

“Lidé znovu protestovali proti Zemanovi”

“Vzkaz na Hrad: Miloše do koše”

“U Hradu demonstrovaly proti populismu a Zemanovi stovky lidí”

Už déle než šest let žurnalistická obec bije na poplach a varuje před populistickým prezidentem své země. Už déle než šest let mají na něj jen bič. Úderníci a politruci z “Pražské kavárny” se předhánějí ve svých útočných titulcích a článcí vůči němu - a toto je výsledek?

Prezidentu Zemanovi důvěřuje 57 procent respondentů průzkumu veřejného mínění, který uspořádala agentura STEM červnu 2019.

Vysvětlení, proč ti "hoši, co spolu mluví", už léta usilovně a vytrvale urážejí člověka, který sedí na Hradě, může být několikeré.

Jedno snad může být, že mu ti „hoši“ závidí onen trůn - na Hradě, což je oblíbená mantra, jíž častují české voliče, ale neklesejme na úroveň bulvárního tisku a na úroveň jejich.

Je však možné, že polovina z nich raději nečte noviny. To by vysvětlovalo všechno. Jinak by si nemohli nevšimnout, že jejich osočování a urážky prezidenta se míjí účinkem. Už léta...

Nebo možná, že přece jen nahlédnou do krámku s novinami nebo zabrousí na web, a tam očima - podobně jako já - "přelítnou" titulky v listech, ve kterých právě oni působí (mluvíme o Pražské kavárně). Pokud se týká mé "maličkosti" - podle toho, jak mne titulek zaujme, přečtu si, o čem článek pojednává. Je možné, že oni také - podobně jako já a zřejmě většina čtenářů - nečtou právě ty články, ve kterých je prezident této republiky urážen, jednoduše proto, že vypovídací hodnota takových článků - po těch dlouhých letech - je "nízká". Dovolte mi ten eufemismus... O té druhé polovině, co naopak čte výhradně tyto dehonestující články, o těch není nutno se zmiňovat. To už je jen pustý smutek...

Nabízí se však i jiné vysvětlení. Totiž - je možné, že tito "Hoši" to mají "od metru". Za každý článek, nad který editor může nandat šťavnatý titulek - přijde patřičný obolus. Mezi titulky byla kdysi v módě becherovka, pak podlomené zdraví, po té propagace Putina a Číny, posléze prezidentova "suita", pak narativ, že prezident rozděluje českou společnost, dále - hrozí ústavním pučem, pak překrucování ústavy - inu prezidentem je "Jeho veličenstvo Zeman!"

Ano, vaše články jsou úderné, ale přece jen - připusťte si to - marketingově jste selhali. Žádný think tank či mediální poradce není po ruce? Tak to dovolte mé „maličkosti“.

Co to, pánové, zkusit jednou jinak?

Dejte na mou radu a běžte na to odjinud. Pohleďte do historie. Český čtenář, ještě z doby Rudého práva a Mladé fronty, je už tradičně "nedůvěřivý" k tisku. To není zásluha prezidenta Zemana a jeho urážek vůči novinářům. To je už taková česká tradice. My jsme už prostě takoví...

Změňte taktiku a zahrajte českému čtenáři "na jinú notéčku"... Český čtenář je svéhlavý a není jednoduché nalít mu do hlavy, co po vás editor listu žádá. Tak zkuste aspoň pro začátek – změnit titulky.

Změňte titulky, pod nimiž publikujete své články. Ty články mohou zůstat stejné, možná pár slov v prvním odstavci a vtipnější pointu na konci, i s tím obsahem by se dalo něco udělat - ale jinak snad není třeba mnoho měnit, jsou to úderné články...

Ale zkuste nový druh titulků - jako třeba:

“Srdce tak bohaté na život aneb Prezidentova hůlka...“

(pod takovým titulkem se bude článek o bídném Zemanově zdraví vyjímat mnohem lépe...)

nebo

„Prezident vyleštil kadidelnici v klenotnici Hradu...”

(a následuje článek o viróze pana prezidenta...)

nebo

“Zeman v Humpolci sršel vtipem...”

(a článek o prezidentově volební kampani)

nebo

“Česko na rozcestí a Zeman ukazuje cestu...”

(a pod tím článek o Putinovi a Číně)

nebo

“Zeman zachránil tonoucí dítě v rybníce na Vysočině...”

(to nevadí, že to bude „fake“, stejně tomu nebude nikdo věřit...)

Je to jen o marketingu... Nebudou vám věřit! Nechci vám radit, ale 57 procent je 57 procent. Jděte na to jinak. Teprve tímto trikem dostanete čtenáře na svou stranu. V žurnalistické hatmatilce se tomu říká – „hrát v obráceném gardu“. Znáte, ne? Obrácený gard v žurnalistice znamená, že nepíšete v zájmu čtenáře, že nepíšete v zájmu jeho lepší a hlubší informovanosti – podle svého nejlepšího svědomí. Že píšete v zájmu někoho jiného. A to se nedělá.

Pokud budete pokračovat ještě další léta ve stylu, jak dosud, pak se vystavujete nebezpečí, že si lidé začnou vážně myslet, že vaše noviny jsou financované “odjinud”, ze zahraničních zdrojů, že sloužíte „zahraniční mocnosti“.

O tom už Parlamentní listy jednou psaly – ztracená důvěra se jen velmi těžce vrací zpět...

