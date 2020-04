Mira Třebická: Čínský virus evidentně postihuje především mozek

reklama

Ale jak říká prof. Žaloudík, statistiky v této bláznivé době nic neznamenají, zbláznil se celý svět, včetně sdělovacích prostředků, tak proč by nebláznili lidé v Česká televizi, a proč by Česká televize nebláznila lidi, kteří si ji zapnou.

V této chvíli, i když jsem momentálně již čtvrtý měsíc v Kanadě, a blázní zde potomek Fidela Castra (podívejte se na vzhled a chování Justina Trudeaua), musím ocenit českou vládu v čele s jejím premiérem. Díky tomu, že máme premiéra především podnikatele a manažera, snaží se bláznění držet na uzdě. Pevně věřím tomu, že Česká republika bude mít díky jeho podnikatelským schopnostem co nejmenší ekonomické ztráty, že nouzový stav rychle pomine, lidé se vrátí do práce, aby je místo čínského viru nezabil hladomor nebo se prostě a jednoduše nezbláznili.

To, že je česká opozice zblázněná již dávno, z čím dál tím nižšího procenta volitelnosti, chápu, ale že i v této celosvětově bláznivé situaci permanentně kritizuje vládu, jakoby netušila, že si pořád více a více vykopává svůj už tak hluboký hrob, tak to nechápu. Dovede si ODS představit, že by v této šílené době byl premiérem jejich Petr Nečas, jehož ředitelka kabinetu by spolu s vojenskými zpravodajci špiclovala Corinu, promiňte Coronu, a nakonec by ji zlikvidovali? Nebo že by byl premiérem Mirek Topolánek, který by se svýma gulema poslal Coronu o kousek dál do zadní části těla a ona by poslušně odešla? Dovede si ČSSD představit, že by premiérem byl Slávek Sobotka a Corona ho holí zahnala do patřičných mezí? Nebo dovede si TOP 09 nebo KDU-ČSL představit, že by premiérem byl Miroslav Kalousek a ve spolupráci s Johnnie Walkerem by čínský virus zvládal tak, jako zvládal povodně? Pro ty, kteří mají vlivem korony zatmění mozku a krátkou paměť přidávám odkazy ZDE a ZDE.

To, že se mi díky viru pobláznila sousedka a nechce, abych se z Kanady vrátila a nakazila jí a mého vlastního manžela, to se dá ještě pochopit. To, že ale začne bláznit i soud a rušit opatření vlády, to se dá opravdu vysvětlit pouze zničujícím vlivem viru na mozek.

Jsem ráda a neměla bych v tom být sama, že v této době máme vládu, premiéra a odborníky, kteří mají na to, aby si s touto mimořádnou situací poradili.

Mira Třebická

