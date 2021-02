Mira a Tomáš Třebičtí: Jarek Nohavica se obává, že mu jebne

reklama

Jarek Nohavica je mistr slova, který umí pregnantněpojmenovat život. Ve své nové písničce Mně snad jebne 2 se vyzpívává z veškerých svých obav. V návalu nových informací posledních dnů bychom si drze dovolili ve sloce „Klaus nenosí respirátor, říká že je terminátor, že jeho se to netýká, to je holt ta politika, on je prostějiný level a my dole my jsme plevel, mně snad jebne“, udělat drobné aktuální změny (Jarek Nohavica nám to, pevně doufáme, odpustí, protože jinak nás jebne):

Prymula má respirátor, o lockdownu hřímá jako terminátor, že jeho se to netýká, to je holt ta politika, on je prostě jiný level a my dole my jsme plevel, mně snad jebne. Jak jinak si vysvětlit situaci, kdy Roman Prymula mluví v České televizi o tvrdém lockdownu, aby pár hodin poté odešel fandit se svými šesti sty kámoši tvrdému zápasu Slavie s Leicesterem?

Anketa Co může být největší překvapení sněmovních voleb? Až třetí místo hnutí ANO 6% Patová situace, nemožnost sestavit vládu 63% Postup Šlachty nad pět procent 21% Výhra ODS, TOP 09 a lidovců 6% Vypadnutí KSČM a ČSSD ze Sněmovny 4% hlasovalo: 1746 lidí

Premiér Andrej Babiš se ke svému poradci vyjádřil slovy - pan Prymula je velký odborník na epidemie, sociální inteligenci ale postrádá. Dovolili bychom si s panem premiérem nesouhlasit. Sociální inteligence je schopnost kladně působit na svoje okolí. Na rozdíl od vrozené inteligence se dá naučit. Pochybujeme, že by ji armáda do svého plukovníka nevtloukla. Jediné vysvětlení takového chování je, že Prymulovi prostě a jednoduše jeblo.

A není divu. Takových nás za chvíli bude více, protože, kde se vzalo, tu se vzalo, a již rok se mu nejen u nás velmi daří, nové náboženství - náboženství čínského koronaviru. Jako každé náboženství má své věřící (věřící čínského koronaviru se vyznačují citelně zvýšenou náchylností k demagogii, zvláště té přicházející od univerzitních elitářů, protože ti přeci vědí nejlépe), své kněžstvo (v jejich čele stojí média, která nežijí ničím jiným než katastrofickými scénáři spojenými s rozmachem čínského koronaviru), svou inkvizici (politiky a represivní složky, též novodobé lidové milice, které mají napilno - neštítí se udávat své spoluobčany porušující „spravedlivé“ zákony), i svoje mučedníky ochotné položit své životy (nezapomenutelnýpříběh kalifornského pracovníka ze zdravotnictví šedesátiletého Tima Zooka, který pár hodin po druhém očkování zemřel a jeho manželka, kdyby mohla vrátit čas, doporučila by mu udělat to samé).

Plukovník Prymula si vyzkoušel nejméně dvě z těchto kategorií. Nedivme se proto, že mu v poslední době definitivnějeblo. A pakliže se nenajde někdo jako katolická inkvizice, kdo s náboženstvím čínského koronaviru, jak se říká zatočí, jebne nám, co nevidět, všem.

Psali jsme: Mira Třebická: Luboš Xaver Veselý patří nejen do Českého rozhlasu Mira Třebická: Pomáhej nám Pán Bůh Mira Třebická: Kde se vzal, tu se vzal... Mira Třebická: Jak podrazit svého premiéra

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.