Miroslav Josef Bezecný, Bohdan Babinec: Vážený příteli předsedo Šmardo

Vážený příteli předsedo,

na debatě, která se má uskutečnit ve čtvrtek v 17.00 hodin, nás žádáš o sdělení našeho názoru. Domníváme se, že vychvalovaní minulých úspěchů přítele Špidly, Ostré a Kovaříka nám trochu připomíná vtip, jak osmdesátiletý pán leží s nažhavenou slečnou v posteli, a vychvaluje se tím, jak byl před padesáti lety sexuálně výkonný.

Nás ale zajímá současná skutečnost, co může nabídnout sociální demokracie lidem. Proč nesdělíme razantně veřejnosti, jak jsme proti zvyšování věku odchodu do důchodu, že bychom neměli používat zastaralý průběžný důchodový systém Bismarcka, ale nový, který by vycházel z nové situace v podnicích, továrnách apod. Firmy pracují na nových principech, jako je automatizace, robotizace, používání IT, dopravních prostředků bez řidičů AI. Vždyť, když celý podnik bude automatizovaný, nebo robotizovaný, kam se bude odvádět důchodový paušál za jakoby virtuální zaměstnance podniku? Budou to jen příjmy majitelů – oligarchů? Domníváme se, že by se důchodový paušál měl v tomto případě odvádět na veřejný důchodový účet. Schematicky tento důchodový systém již popsali ve svém návrhu Bohdan Babinec a Vladimír Hrabánek. Pro zdokonalení tohoto návrhu by se měla vytvořit odborná komise, která by ho podrobně zpracovala. Tak bychom dokázali, že se věková hranice odchodu do důchodu nemusí zvyšoval, ale naopak snižovat.

Měli bychom revokovat otázku, jaký přínos měl stát z nákupu vakcín proti coronaviru, požádat profesora Duška z ÚZIS, o informaci, kolik se ve skutečnosti očkováním zachránilo lidských životů. Nebylo-li to náhodou jen obohacení malé skupiny lidí? Proč u nás zanikli takové významné odborné firmy jako ÚSOL, Léčiva, apod? Nemohli jsme zajistit výrobu roušek a respirátorů vlastními silami?

Proč strana neprosazuje, aby děti ve školách prvního stupně netahali těžká břemena, a proč se mají stresovat při přijímacích zkouškách na gymnázia apod. Přijímací zkoušky by se měly dělat jen na vysoké školy.

Měli bychom se také zabývat otázkou zdravotnické koncepce, a zachovat fakultní, krajské, okresní a městské nemocnice tak, aby byla zachována lékařská dostupnost pro každého pacienta do maximálně 20 minut. Zdravotnická střediska obsadit tak, aby měla veškeré specialisty. Mnohokrát vidíme, jak se pacient se zhoubným onemocněním dostane k lékařskému výkonu za dva až tři měsíce, kdy se zhoubný nádor více rozroste. Dříve, při zjištění pozdního lékařského výkonu, byli lékaři postihováni, a v mnoha případech i vedení zdravotnického zařízení.

Sociální demokraté by měli prosazovat, aby Úřad průmyslového vlastnictví při schvalování užitného vzoru ze zákona povinně zajistil jeho aplikovaný výzkum. Tím pádem se rozvíjí ekonomika a modernizace státu (např. v 50. letech takto postupovalo Japonsko při elektronizaci).

ČSSD by měla vystoupit s tím, že při přepadení jiného státu musí se razantně zakročit proti agresorovi. Vždyť před sto či dvěma sty lety, když nějaký stát vystupoval jako agresor, daly se státy dohromady a agresora porazily.

Např. proti Napoleonovi se spojily Anglie, Rusko a Rakousko-Uhersko, proti Hitlerovi SSSR, Velká Británie a USA. Měli bychom, jako strana, bojovat za odkaz Marie Sokolovské-Curie v tom, že jaderné prostředky by měly být v rukou celosvětové vědecké odborné komise, která by rozhodovala o jejich užití, a nikoliv politici. A mělo by se také prosazovat, že Kosmos náleží obyvatelům celé Země. Proto by se měla také vytvořit celosvětová vědecká komise se zástupcem z každého státu, která by rozhodovala o výzkumu kosmu. A veškeré rakety, které by byly vyslány do kosmu, by byly muset být nejprve komisí schváleny a povoleny.

Pro naši stranu by mělo být také samozřejmostí, že má prosazovat zkrácení pracovní doby, např. čtyřdenní pracovní týden. Toto je náš zkrácený návrh, s čím by měla naše strana vystoupit na veřejnosti v příštích volbách.

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Miroslav Josef Bezecný, člen ČSSD