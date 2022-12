Miroslav Kulhavý: Byl to od Zemana prognosticky promyšlený tah?

reklama

V neposlední řadě v souvislosti s blízkou lednovou volbou nové hlavy státu vystoupilo a vystoupí řada samozvaných „nových politologů“ se svou troškou do mlýna, zaměřenou na jimi protěžovaného kandidáta, a určitě se bude srovnávat Zemanův projev s projevy Fialy a Vystrčila.

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 4% Neodradil 81% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 15% hlasovalo: 41706 lidí

Zcela evidentně neobvykle smířlivý projev Zemana záměrně vynechal negace současného světa s výjimkou Ukrajiny a případně špatné kroky vedení státu. Otázka z titulku je o případné prognosticky nastražené pasti v podobě nastaveného pytle na odpadky pod politickou skluzavkou pro některé zaujaté novináře a politiky s nesmazatelným označením na čele – „jsem NULA“! Tedy alespoň dle Zemana, a pravdou je, že většina nul se obratem ozvala. I laik je může poznat podle plytké kritiky za každou cenu, která není vyvážena pozitivním protinázorem.

Myslím si, že to není Zemanovo poslední veřejné vystoupení a že se v posledním měsíci ve funkci ještě projeví. Určitě by bylo cenné, kdyby v případném knižním vyjádření uvedl vedle nesporných úspěchů v politice i to, co se nepovedlo a proč.

Nejvíc kritiky se na Zemanovu hlavu snáší za jeho pojetí ekonomických aktivit států do všech světových stran; zvláště směr na Východ leží mnohým v žaludku. Nejsem ten, kdo by si měl dovolit hodnotit správnost této volby, jen se mně zdá být poučným detailně zmapovat aktivity jiných, takto spřátelených západních států, a pak srovnávat.

Při pohledu do budoucna si lze jen přát, aby volba nové hlavy státu akcentovala ve zvolené osobě vše dobré z minulých let a v dnešní těžké době pomohla nasměrovat zahraniční politiku státu správným směrem. Lehce se to řekne, ale určitě to bude těžké, a proto bude plus, když občané-voliči pošlou ke kormidlu někoho s co největším rozhledem a zkušenostmi. Při této lednové volbě půjde o hodně více, než kdykoli v minulosti, a proto i odpovědnost voliče je výrazně větší.

Psali jsme: Miroslav Kulhavý: Fialo, Fialo, je těžká doba a Vy na ni evidentně nestačíte Miroslav Kulhavý: Zaslouží si francouzský prezident Macron jen zdrcující kritiku? Miroslav Kulhavý: Válka určitě někdy skončí; co potom? Miroslav Kulhavý: Jakou vizi o konci války mají EU a USA při svých dodávkách na Ukrajinu?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.