Miroslav Kulhavý: Kopírují Britské listy faktický stav ve Velké Británii?

Dle vyjádření dřívějších pravidelných čtenářů, ale i dopisovatelů, došlo postupem času v Britských listech k zásadním změnám a to zcela v souladu s proměnou Západu v ochránce muslimských migrantů a především dle sebevražedné vnitřní politiky VB. Britové se nemohou vymlouvat jen na muslimy; jak je možné při 6% zastoupení muslimů v populaci zvolit za starostu muslima – Oxford, Londýn a dalších asi 7 měst + ministr vnitra – muslim?

Ale pojďme ke konkrétním „výšplechtům“ v BL, které jsou ve srovnání s PL tendenční až hrůza.

B. Kartous: „Nedávno například nabídly Parlamentní listy rozhovor Českým elfům. Čeští elfové rozhovor odmítli, jelikož nechtějí přispívat k legitimizaci digitálního šmejdství.“

Nic víc než srabárna, protože věřím, že by PL rozhovor otiskly v plném znění a pak čtenáři – vyber si.

„Hezkým přííkladem může být blud o Eurarábii, jenž je sice dokonale dekonstruován, o němž je známo, z jakých konspiračních kruhů vzešel...“

To s tou konspirací je sice pravda, ale jen na půl. Podobné „konspirativní“ mapy vydal ISIL, na kterých bylo zobrazení zabrání islámem 2/3 Evropy a v řadě islámských států se tento projekt setkal s „porozuměním“!! Erdogan to korunoval již známým výrokem: „Demokracie je vlak, který přiveze islám do Evropy.“ Není na škodu si také připomenout, jak se chovala jeho pátá kolona v Německu, když byl odmítnut s jeho předvolebními kecy. A to nejen rodilí Turci, ale i druhá a třetí generace od přistěhovalců z 60. a 70. let. A takových, stále bobtnajících pátých kolon je v Západních zemích bezpočet.

19. 8. 2019 / Daniel Veselý: „Někteří odborníci naopak kladné stránky islámu na základě historických fakt vyzvedávají; třeba mírové aktivity domněle krvavého Mohameda v době velmocenských třenic.“

No to je špičkový blábol hodící se k zarámování jako příklad záměrného bludařství! Historie islámu je především o rozpínání, o vraždění nekonvertujících a především až o sadistickém ničení křesťanů a zabírání jejich území. Nebylo potřeba konspirativních plánů a muslim stanul u bran Vídně.

Novodobá historie není jiná; mnohé války vedou muslimové mezi sebou a nebo jsou iniciátorem. A stejně tak je na pořadu dne pokračující genocida křesťanů. To, co se nikdy v BL nedočtete, je např. statistika o křesťanských komunitách v islámských zemích za posledních 100 let. Jejich drastický úbytek a „mírové aktivity“, to je protiklad, hnusná černá satira a samozřejmě lež!:

“Vztahy mezi muslimy a židy na Blízkém východě jsou pošramoceny především izraelskou expanzí v regionu. Koneckonců 900 tisíc židů bylo z arabských zemí buďto vyhnáno, nebo emigrovalo v důsledku etnické čistky 750 000 palestinských Arabů, která doprovázela založení Izraele.“

A toto už je super lež a být příslušníkem židovské komunity, tak Britské listy žaluji! OSN rozhodlo o vzniku dvou států: židovském a arabském. Jenže Arabové se vznikem Izraele nesouhlasili a to i ti na jeho území. Co s takovými? Nikdo je masově nevyháněl (jistě, excesy byly), ale buď se podrobíš pravidlům nově vzniklého státu a nebo běž. Důkazem je, že někteří zůstali a následné generace tam žijí dodnes (i když jsou s nimi někdy značné obtíže).

Jiné to bylo se židy v okolních islámských státech; v reakci na vznik státu Izrael tam hrozil pogrom a mnozí židé si útěkem zachraňovali holé životy. Smutné je, že někteří to nestihli.

Super lež je především v „izraelská expanze v regionu“; i Československo v r.1948 pomohlo dodávkou zbraní židům, kteří se bránili frontálnímu útoku muslimů a i záškodnictví zevnitř. Stejná situace, ale již při konsolidovaném Izraeli, se opakovala v r. 1967. Prostě platilo stále to Násirovo: „Zaženeme židy do moře!“

Necháme-li jednotlivé lži a polopravdy BL stranou a srovnáme-li jejich výstupy jako celek se situací v dnešní Velké Británii, začne být u těch jejich škvárů více jasno, proč jsou tak neskutečně mimo mísu. Stav ve VB, částečný popis: tisíce mešit, přes 100 islámských soudů šária, jejichž rozhodnutí justice uznává, muslimy zabraná území, kam běžný Brit nemá přístup, ve většině neozbrojení policisté, zamlčování zvýšené kriminality s přírůstkem muslimských migrantů, sexistické obtěžování žen bez fyzické újmy se vůbec neeviduje, a novinka - o které zde psal Marián Kechlibar – policie může zkoumat, zda nemáte „závadovou mysl“ atd. atd.; m.j. kritici této situace jsou nespravedlivě v nemilosti.

Přímo se nabízí rada. Britské listy, zajímejte se intenzivněji při poplatnosti ke svému názvu o Británii a posílejte tam ozdravná poselství; hodně to potřebují. V žádném případě se ten jejich hnůj nesnažte kopírovat a dovážet k nám,, tak jak to doposud děláte, neb lezete dobrovolně (nebo za peníze?) stále hlouběji do žumpy.

Domácí scénu zcela opusťte, nerozumíte jí a polopravdami a lží jen mediálně smrdíte jako tchoř, který občas vyleze z díry. A už vůbec si neotírejte svou nevymáchanou hubu o ty, kdož jsou vůči českému občanovi mediálně vstřícnější a obecně vyváženější.

