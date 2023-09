Miroslav Kulhavý: Vládo skoro amatérů, není to na ručník do ringu?

reklama

Ukázkou je přímo mediální smršť na hlavu pana Okamury, že lže máváním složenkou ve výši 96 419 korun. Za uši mu dali jak ministr Rakušan, který už hledal § na žalobu, ale i odhalovači hoaxů „Manipulátoři“, kteří se tváří, že sežrali všechnu mediální moudrost, a přitom nejsou schopni si ověřit pravost obyčejné (ale mastné) složenky.

Rovněž žaloba ministra Blažka na Rakušanovo MV zůstala trestuhodně trčet ve vzduchu, než bylo vysvětleno, že jde o kompetenční určení; proč nebyl patřičný komentář hned součástí zprávy o tomto aktu?! Zbytečně se vařily mediální vody a blbly hlavy málo informovaným občanům.

Nebo nedostatek penicilinu, ať se to okecává ze všech možných stran, je to jednoznačně vina ministerstva zdravotnictví, že nezajistilo dodávky, a může to svádět na cokoli a na kohokoli. Že něco pamatuji, trochu mně to připomíná nedostatek toaletního papíru v minulém režimu. Jenže ten šel nahradit velkoplošným Rudým právem, ale penicilín…?

Dala by se vypíchnout řada dalších přešlapů, ale všemu vévodí srovnání bohaté argumentace předsedy Fialy před volbami (daně, rozpočet, snížení administrativy, atd.,atd., včetně vysílání jasných signálů) a dnešní argumentace k současnému stavu – vysoký deficit rozpočtu, nové daně, zvýšení administrativy, snížení valorizace důchodů s pozdějšími odchody atd., atd. To srovnání běhá po sociálních sítích, kde jsou oba projevy vedle sebe k stejné tematice s otočením o 180°.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5346 lidí

Korunu tomu nasazuje Eurostat, když srovnává stav ekonomiky z konce roku 2019 k polovině roku 2023. S poklesem HDP je spojeno hodnocení: ČR je nejhorší zemí a nic nenaznačuje zlepšení. Pokud se avizují obří nákupy letadel a pěchotních vozidel, to jenom to hnojové dno přiblíží.

Zvláštní kapitolou je selhání Rakušanova ministerstva v evidenci příchozích do ČR i evidence jejich majetku. Na českých občanech se škudlí, kde se dá, ale Ukrajinec, který zde jezdí ve svém drahém autě a dozajista má úspory doma na Ukrajině, u nás pobírá dávky a příspěvek na bydlení. Experti rovněž varují před zabydlující se mafií.

Dalším kamínkem do mozaiky, určující vnímání postavení vlády, je uvažované zvýšení koncesionářských poplatků za televizi a rádio. V situaci, kdy nepřehlédnutelná množina občanů volá po jejich zrušení, jít opačnou cestou vyvolá u mnohých úvahu, zda pan Moravec, k těm svým sto tisícům měsíčně, potřebuje přidat?! Inu, má příklad z nejvyšších míst, co se přidání týče.

Kapitolou samou pro sebe je odklon těch, kteří vládu volili. Podpora dle průzkumu (i se statistickou chybou) je velmi nízká, zhruba dvě procent! Přihodí-li se na tuto hromadu několik kriminálních (hospodářských) případů s aktéry ze stran, které jsou ve vládě, není se čemu divit, že je výsledek takový. Tady je příhodný prostor pro vyjádření prezidenta, tedy případně po pohovorech s lídry jednotlivých stran.

Aby lidé, kteří „przní“ Českou republiku, ukázali alespoň kladný morální profil a uznali – NEJDE NÁM TO – je potřeba dohodnout s prezidentem úřednickou vládu a jít co nejrychleji do předčasných voleb. V neposlední řadě důvodů je také potřeba, aby při složité zahraniční situaci byla co největší shoda vlády s občany. Ale dle mého názoru lidé u koryta na to nemají, a proto je potřeba je pobídnout.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

