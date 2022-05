Miroslav Macek: Blbost cenzorů, jak dokládá historie, nemá hranic

reklama

Ruská invaze na Ukrajinu může být začátek třetí světové války, řekl v Davosu finančník George Soros. Pro zachování svobodné civilizace je nutné Vladimira Putina porazit, dodal.

Dodávám: Jak je teď ve zvyku argumentovat ad personam na místo ad rem slovy „už je to senilní dědek“, jistě nikoho ani nenapadne říci něco podobného o Györgym Schwartzovi (Sorosovi), ročník narození 1930, mimochodem nositeli Puškinovy medaile. Anketa Jste pro schválení „manželství pro všechny“? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6040 lidí

***

Nadcházející týdny války budou těžké. Ukrajinci ale nemají jinou alternativu než bojovat a vyhrát, řekl Zelenskyj.

V příštích dvou měsících by měl na Ukrajině začít proces urovnání situace, aby se předešlo vážnějším důsledkům pro mezinárodní vztahy. Uvedl to exministr zahraničí Henry Kissinger během Světového ekonomického fóra v Davosu.

Ano, to je pravděpodobné, to už Rusko obsadí celé Doněcko a Luhansko (a pravděpodobně i Oděsu), čímž dosáhne svého strategického cíle. Jde jen o to, zda Rusko vůbec bude chtít poté jednat: „Moskva ještě zváží, zda bude mít zájem obnovit vztahy se Západem,“ uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. „Rusko se chce intenzivněji orientovat na spolupráci s Čínou, která „neskáče, jak ostatní pískají“, dodal.

***

Proruští separatisté ze samozvané Doněcké lidové republiky (DNR) na chystaný soudní proces se zajatými ukrajinskými obránci mariupolských oceláren Azovstal pozvou zástupce různých zemí, včetně těch západních. Dnes to podle agentury Interfax řekl lídr DNR Denis Pušilin.

Taková šaškárna! Vždyť jim Rusové určitě vytetují na ruce hákové kříže a budou o těch chrabrých hoších, kteří bojovali za Prahu a demokracii, tvrdit, že jsou to náckové.

***

Čtenář glos J. D. mi napsal:

Dovolil jsem si na diskuzi ohledně konfliktu na Ukrajině a oslavných článků na pluk Azov ocitovat váš komentář „Někteří z azovských bojovníků jsou skutečně ultranacionalisté a stoupenci nadvlády bílé rasy, kteří bojovali proti separatistům již v roce 2014. Jejich ideologie a mučení válečných zajatců donutilo v roce 2018 kongres Spojených států přijmout zákaz dodávat jim vojenský materiál. „Jsem velice potěšen, že právě přijatý soubor zákonů zabraňuje Spojeným státům dodávat zbraně a provádět výcvik neonacistů z Azovského batalionu bojujícího na Ukrajině,“ řekl tehdy kongresman Ro Khanna.“

Výsledek? Váš přístup do diskuzí byl zablokován…

Dodávám: Cenzoři zřejmě usoudili, že americký kongresman Khanna je Putinův šváb, neboť blbost cenzorů, jak dokládá historie, nemá hranic.

***

Advokát Zdeněk Koudelka:

Prioritou číslo 1 je boj proti inflaci. Inflace je zlo, které krade lidem výsledky jejich práce. Tahounem inflace je zdražování ropy, plynu a elektřiny. To se promítá do celého zemědělství, výroby i služeb. Aniž by bylo narušeno tržní prostředí, lze učinit dva protiinflační kroky:

Zrušit spotřební daň z minerálních olejů (nafta, benzín), daň ze zemního plynu a elektřiny. Je-li něco zdrojem drahoty a ničení životních úspor lidí inflací, je nemorální, aby se vláda na drahotě podílela a vydělávala spotřební daní. Nebude-li tento krok odsouhlasen Evropskou unií, dostane se do rozporu s právem Evropské unie. Protože inflace je podstatné ohrožení státu, je boj proti inflaci nutný i za cenu porušení bruselských pravidel. Existence státu je více než existence Evropské unie.

Nakupovat nejlevnější plyn i ropu na trhu. Boj proti domácí inflaci je větší prioritou než zahraniční politika vůči válce na Ukrajině, kterou nemůžeme zásadně ovlivnit.

***

Americký akciový index S&P 500 od začátku ledna do konce minulého týdne odepsal téměř osmnáct procent. Dokonce o více než 27 procent se propadl technologický Nasdaq. Euro Stoxx 50, zahrnující největší evropské společnosti, je níže skoro o patnáct procent a více než desetiprocentní pokles postihl německé a britské akcie.

***

Čtenář glos P. V. mi poslal následující citát:

Francis Bacon (1561 – 1626), Eseje, Odeon, Praha 1985:

Esej XV: O vzpourách a nepokojích:

„Příčinami a motivací vzpour jsou náboženské novoty, daně, reformy zákonů a zvyků, rušení privilegií, obecný útisk, vyznamenávání nehodných lidí, cizí dělníci, drahota, rozpuštěná vojska, strany přivedené k zoufalství a vůbec vše, co lidi poškozuje, a tím je zároveň spojuje a uvazuje ve společnou věc.

Co se léčení týče, existují snad některá obecná preventivní opatření, o nichž promluvíme; avšak skutečné léčení se musí řídit konkrétní chorobou; a proto je lepší dát na moudrou radu než na obecná pravidla.

Základním lékem či preventivním prostředkem je: za každou cenu odstranit ony materiální předpoklady vzpoury, o kterých jsme hovořili, tj. chátrání a chudobu státu. K tomu účelu slouží: uvolnění obchodu a jeho správná vyváženost, podporování výroby, odstranění lenošného tuláctví a zahálky, potlačení rozmařilosti a okázalého nadbytku protipřepychovými zákony, zkvalitnění půdy a jejího obhospodařování, regulace cen zboží, snižování daní a poplatků a podobně. V zásadě také nutno hledět k tomu, aby populace země (pokud ji nepokosila válka) nepřerostla prostředky království, které ji mají živit. Přitom nelze pojímat populaci jako prostý součet obyvatel; neboť menší počet lidí, který má větší spotřebu a menší produktivnost, zuboží stát dřív než větší počet lidí, který má nižší životní úroveň a produkuje víc. Proto nepoměrný růst šlechty a jiných urozených stavů k počtu obyčejného lidu přivádí rychle stát na mizinu; totéž platí o nadbytku duchovenstva, neboť ani ono do státních zásob nijak nepřispívá; a podobně je tomu, když se vyškoluje víc vzdělanců, než kolik jich může nalézt uplatnění.“

Psali jsme: Miroslav Macek: Spolek „Nelež“ jen v roce 2021 obdržel od americké vlády 95 000 dolarů Miroslav Macek: Mezihvězdný průzkumník se vzdálil z dosahu lidské blbosti Miroslav Macek: Ještěže nežije u nás, to by mu byl ihned za takovou fake news zrušen účet Miroslav Macek: Na informace nemáte nárok, vzkazuje Válkův kabinet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama