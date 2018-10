Miroslav Macek: Čiň čertu dobře, peklem se ti odvděčí

Jeden ze čtenářů glos si posteskl, že jsem nikterak nekomentoval výsledky voleb. I odepsal jsem mu:

…holt někdy dávám přednost řešení osobních a rodinných záležitostí před ranním komentováním, komentováním voleb nevyjímaje. Myslím, že by nebyl problém u toho kterého senátního (ale i obecního výsledku) najít jeho příčiny, ale ex post je to zbytečná práce, neboť její výsledky nejsou do budoucna příliš použitelné.

Obecně byla jedním z hlavních důvodů některých překvapivých výsledků velice nízká volební účast, pročež pár desítek nebo set hlasů rozhodlo. Spousta a spousta voličů pak neuvažuje racionálně, ale velmi emotivně: ráno se pohádám s manželkou nebo se šéfem či někdo páchne v tramvaji a já jsem naštvaný na celý svět a z jakéhosi pubertálního protestu hodím do urny protestní hlas kandidáta, o kterém tuším nebo vím, že se tomu "světu", ve kterém žiji, pranic nezamlouvá. A takových příčin lze vyjmenovat vícero. Kupříkladu nadpoloviční většina voličů nevolila Drahoše, ale hlasovala proti Zemanovi.

Také dorostla mladá generace, pro jejíž část jsou například "senátoři svlékající se na veřejnosti" cool a hlavně tím vyjádří generační protest. A takto by se dalo pokračovat ad lib. Je to však zbytečné, příště zas budou jiné okolnosti a jiné emoce...

***

Karolina Stonjeková:

Na to, co ODS zažívá od nezávislých kandidátů, které do voleb podpořila, existuje krásné české rčení: "Čiň čertu dobře, peklem se ti odvděčí."

Na druhou stranu ale aktuální (i budoucí) dění skýtá občanským demokratům luxusní možnost, konečně se poučit. Poučit se, že má strana kandidovat pouze svoje lidi a za sebe.

Že nemá politiku nahrazovat nepolitickou politikou a politické kandidáty těmi nepolitickými.

A že v pravé části politického spektra je sama - což má využít k dělání pravicové politiky a nikoli ke spolupráci s "těmi nalevo", což se jí ve všech myslitelných ohledech vymstí.

Psali jsme: Miroslav Macek: Je-li někdo v mládí hulvát, je holt na stáří dvojnásobný hulvát Miroslav Macek: Už se těším na ty protáhlé ksichty ODS Miroslav Macek: Kdyby blbci udělali průzkum v mateřských školách, zjistili by, že nám povládnou Jů a Hele Miroslav Macek: Smrt mozku ještě nemusí být důvodem k odpojení od přístrojů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV