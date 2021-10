Miroslav Macek: Džamilu Stehlíkovou bych zbavil lékařského diplomu

reklama

O tom, že Miloš Zeman už léta chlastá, mne nemusíte přesvědčovat. Už ve Federálním shromáždění, kde jsme byli nějaký čas pospolu a tykali si, a kde byl „suchý“ režim, si nechával tajně od číšníků donášet „kafe“ - becherovku v hrníčku. A takto bych mohl pokračovat. Takových lidí ovšem v Česku je!

Což ovšem pranic neopravňuje Džamilu Stehlíkovou, aby v mediích vykládala o jeho deliriu tremens, Korsakovově psychóze a dalších detailech jeho zdravotním stavu, o kterých prý „ví od kolegů“. Takové kolegy včetně jí, bych zbavil lékařského diplomu…

***

Účinnost vakcíny firem Pfizer/BioNTech proti nákaze koronavirem klesla šest měsíců po druhé dávce na 47 procent z původních 88 procent. Vyplývá to ze studie, která byla nyní zveřejněna v odborném lékařském časopise The Lancet.

Data nicméně ukázala i to, že zmíněná vakcína si i půl roku po druhé dávce zachovala 90procentní účinnost, pokud jde o zabránění hospitalizace či úmrtí v důsledku nemoci covid-19, podotkla agentura Reuters.

Budiž. Zajímavější je ovšem to, že prodělaná nákaza vás podle všech dosud zveřejněných studií chrání dále a lépe, ovšem stejně se ovšem máte nechat naočkovat a v mnoha státech se hladina protilátek na rozdíl od očkování neuznává. Zřejmě proto, aby děti majitelů akcií Pfizeru prožily hezké vánoce.

***

Jen pro oživení paměti:

Gazprom nabízel EU dlouhodobý kontrakt za pevnou cenu na zemní plyn a EU to odmítla. A zdůvodnila to tím, že to bude řešit trh prostřednictvím obchodování na burze.

Celá Evropská komise by měla zvážit rezignaci, protože dnešní problémy sama vyvolala a teď vše svádí na Rusy.

Na druhé straně Maďarsko podepsalo letos s Gazpromem 15letý kontrakt na každoroční dodávky dostatečného množství plynu, který poputuje novým Turkstreamem pod hladinou Černého moře přes Srbsko a Rakousko. Což se ovšem EU nelíbí, neboť obchází Ukrajinu.

Rusko namítá, že pokud se dokončí Nord Stream 2 co nejrychleji, mohou evropské státy podepsat s Gazpromem stejné dlouhodobé kontrakty jako Maďarsko. Jenže němečtí Zelení zase řvou, že budou-li ve vládě, Nord Stream 2 zruší.

To je holt tak, když se do kšeftu míchá debilní politika…

***

Návod k použití u voleb:

Rozhodně nevolte strany, které lezou EU do zadku a míchají svoji vesměs nesmyslnou politiku do obchodních vztahů.

***

Vadim Petrov na facebooku:

ODS se zřekla sebe sama, když se spojila se svými historickými rivaly Top09 a KDU-ČSL. Dost voličů ODS, mezi které se počítám, proto SPOLU volit nemůže.

SPOLU není autentická názorová a hodnotová koalice. Je to spolek, který má jeden cíl - zvítězit nad Babišem. ODS tak moc chce do vlády - i za cenu vlastního popření.

Piráti jsou na tom podobně se STAN. Kdo jsou Starostové a nezávislí? Rakušan a Gazdik. Proč měli Piráti zapotřebí relativizovat sami sebe? Nevěřili si? Nejsou na vládu připraveni.

ČSSD si zachovala tvář, když nekývla na nabídku milionářů sestavit koalice proti Babišovi. Možná, že skončí mimo sněmovnu. Vyhořela, vyčerpaná mocí. Alespoň se nezřekla sebe sama.

***

Čeština je jazyk vtipný:

Opět nastává měsíc kimirsenizace Václava Havla.

***

Závěr jedné z básní amerického novináře, básníka a humoristy Ellise Parkera Butlera (1869 - 1937):

Politik dí ke druhému:

„Zjistil jsem, jak vyzrát na ně.

Zdanili jsme prý už všechno.

Zdaníme jim tedy daně!

Psali jsme: Miroslav Macek: Kdo stojí za současnou kauzou Pandora Papers Miroslav Macek: Kdo nepracuje, ať nejí Miroslav Macek: Jeden aby zezelenal strachem, co nás čeká Miroslav Macek: Jo, jo, časy se mění, jen lidské charaktery ne…

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.