Miroslav Macek: Ještěže ten Prymula zůstává stále stejný…

To takhle sedíte v neděli večer kol osmé hodiny na zahradě u večeře a tu vám zazvoní telefon (který jsem měl u sebe coby fotoaparát). Volalo neznámé číslo, na což obvykle nereaguji, ale moje paní pravila, že to bude něco důležitého, když volají v neděli večer. Obrátil jsem oči v sloup a hovor přijal. Ozval se hlas mladé slečny či paní z nějakých novin či novin internetových, jejichž název jsem nezaznamenal, a otázal se, co říkám na to, že Vlastenecké noviny otiskly rasistický komentář k požáru v Bohumíně. I odvětil jsem, že o tom nic nevím a nikterak se mne to netýká. Jenže Vlastenecké noviny přetiskují vaše glosy, zazněla její další věta. Pravil jsem poklidně, že zhruba před 20 lety, kdy jsem začal své glosy publikovat, jsem veřejně sdělil, že je každý může přetiskovat, pokud uvede zdroj. Což zřejmě leckteří činí, nicméně to nesleduji…

Hlas opakoval, že šlo o rasistický text a co na to říkám, když přetiskují mé glosy. V domnění, že vznikla nějaká porucha přenosu signálu nebo mne špatně slyšela, jsem jí silnějším hlasem zopakoval, že o tom nic nevím, moje glosy s uvedením zdroje může zveřejňovat každý a popřál jsem jí hezký večer.

Takže pokud se zítra někde dočtete, že jsem rasista, který schvaluje podpálení bytu v Bohumíně, víte své…

***

Řešení pandemie koronaviru si vyžádá skokové zadlužení České republiky. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula to jako problém nevidí a v rozhovoru s Reflexem říká: „Dluh zaplatí hospodářský růst.“

Zřejmě zcela zapomněl na ta léta, kdy byl hospodářský růst velice solidní a přitom vlády hospodařily s miliardovými schodky, kupříkladu v roce 2015 byl hospodářský růst 4,3% a schodek rozpočtu 62,8 miliard korun.

***

Prymula: Virus se v létě změnil, na podzim může být hůř, zní titulek Seznamu.cz.

Ještěže ten Prymula zůstává stále stejný…

***

Lidé hřeší na to, že tu nejsou hromadné hroby, chovají se, jako by tu žádná pandemie nebyla, stěžuje si lékař a bývalý poslanec za ODS Boris Štastný. Jestli to náhodou není tím, že tu žádná pandemie nebyla a není.

***

Čtenář B. H. mi napsal:

Když je teď několikanásobně víc utonulých než zemřelých s koronavirem, neměla by nám vláda zakázat koupání a vodní sporty, popř. maximálně s rouškou?

