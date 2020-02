Miroslav Macek: Koncentrační tábor Osvětim byl podle "elit" EU osvobozen spojeneckými silami

reklama



Babiš prý během 10 hodin změnil názor na pomoc Číně v boji s koronavirem. Což je samozřejmě nesmysl. Jaký názor? Vždyť jde přece o hereckou etudu napsanou jeho píáristy. Ráno oznámí, že Číně nic nepošleme, protože vše musíme šetřit pro sebe. Určitě jeho voliči, ale možná i mnozí další, souhlasně pokývali hlavami. Jasně, Čína je veliká a bohatá, a my jí přece nebudeme posílat roušky, když se po nich v obchodě jen zaprášilo, co bychom pak nosili my, kdyby infekce doputovala až k nám? Jeho odpůrcům se to samozřejmě nelíbilo, jistá velkorysost a humánní přístup je přece na místě. Inu, pro ty je tu přece následné sdělení, že se pošlou peníze. Ne moc, jedna koruna za jednoho Čecha, ale gesto to je. Takže pár souhlasných pokývnutí hlavou jistě zase nastalo a těm, co kývali hlavami ráno, to přece nevadí, roušky jsou zachráněny. A kdo je ten čacký ochránce? Inu, přece Babiš!

Vychází najevo, že předražený systém elektronických dálničních známek možná předražený nebyl, neboť byl dělán na míru policii a tajným službám a měl umět u každého projíždějícího auta nejen zkontrolovat SPZ a zda je zaplaceno, ale též vyfotografovat celý vůz a vnitřek vozu s posádkou, a to ve špičkové kvalitě.

Takže šmírování ve velkém. Jenže za to by neměl přijít o hlavu jen ministr dopravy, který navíc tvrdí, že o rozsahu šmírování nevěděl, ale všichni ti Bretschneiderové, kteří si hrají na Jamesy Bondy.

Koncentrační tábor Osvětim byl podle dokumentu, který podepsali předsedkyně Evropské komise von der Leyenová, předseda Evropské rady Charles Michel a předseda Evropského parlamentu David Maria Sassoli, osvobozen „spojeneckými silami“.

Šéf strany Naše Slovensko Marian Kotleba byl obžalován za to, že v roce 2017 předal ve škole v Banské Bystrici třem rodinám šek na 1488 Eur. Čísla 14 a 88 jsou totiž „extremistická čísla“: čtrnáct slov má přece anglická věta teroristy Davida Lanea „We must secure the existence of our people and a future for white children (Musíme zajistit bytí našich lidí a budoucnost našich dětí) a osmé písmeno v abecedě je H, takže číslo 88 znamená HH, tedy Heil Hitler!

Pivo uvařené z filtrované dešťové vody, které pod názvem Zmoklá sova uvařila brněnská společnost Asio, se nesmí podle platné legislativy prodávat.

Více než 20% lidí, kteří si vzali půjčku na vánoční dárky, má problémy se splácením.

Panenka Barbie se začala prodávat též s kožní poruchou vitiligo, projevující se bílými skvrnami, a také holohlavá, neboť se tak prý podporuje „rozmanitost“ a potlačuje xenofobie.

Ještě stále máte dojem, že se svět nezbláznil?

Češi jsou smějící se bestie:

Hledám nakaženého Číňana, který by za úplatu kašlal při zasedání poslanecké sněmovny.

