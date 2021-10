Miroslav Macek: Nejhorší jsou zklamané naděje

reklama

Nezapomeňte na to, že volby, které nejvíce ovlivní náš budoucí život, již proběhly, a to v Německu.

Ty naše jen způsobí, že se budeme jen o něco rychleji ubírat do rudozelené německé (pardon, oficiálně bruselské) pr.ele. Takže hlavním vítězem voleb je Green Deal.

Nejhorší jsou zklamané naděje.

***

A nyní už jen drobné postřehy:

Vláda bude rozhodně esteticky pohlednější.

Nazývat ji však pravicovou je velice úsměvné.

SPOLU vyhrálo volby v nejhorší možné době.

V rámci povolební euforie se jeví pětice vítězných stran jednolitá. Jak však praví staré hanácké přísloví, po hodech bývá sračka.

Hnutí ANO bude navíc velice silnou a nepříjemnou opozicí.

V poslanecké sněmovně samozřejmě vytvoří SPOLU tři poslanecké kluby, neboť peníze a benefity z toho plynoucí jsou nad všechny proklamace o úsporách a ideály. Aneb podle činů poznáme je.

Opětovně se ukázalo, že lidovci jsou prostě lidovci.

Převaha Starostů nad Piráty působí na první pohled sympaticky, ovšem z místních skvělých politiků se málokdy stávají skvělí politikové celostátní, neboť neustále upřednostňují své lokální zájmy nad potřebami celku.

Nejtěžším úkolem bude zlikvidovat Babišovu estébáckou síť, která prorostla ekonomikou i státní správou.

Babiš doplatil na importované Panama Papers. Ne, že by jej kvůli tomu opustili jeho voliči, ale značně se zvětšil počet těch, kteří přišli k volbám, aby se jej zbavili.

Okamura doplatil na jednostrunnost svého programu, neboť problém imigrantů momentálně nikoho nezajímá. Navíc nemá tým viditelných lidí.

KSČM se do poslanecké sněmovny nedostala, není to však žádný velký důvod k jásotu, neboť „bolševiků mysli“ tam bude více než dost.

Největší volební debakl utrpěli Piráti, což je velké pozitivum těchto voleb.

Hamáček a ČSSD dojeli na staré české přísloví „Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.“ Voliči sociální demokracie však nezmizeli, takže pokud si ČSSD najde solidního lídra, vrátí se záhy zpět, k čemuž jí velmi dopomůže nastávající krize.

Namísto bědování nad volebními výsledky v Sudetech by se vládnoucí politikové měli zamyslet nad tím, proč tomu tak je.

Pod taktovkou Bruselu nastane soumrak V4.

***

Polský Ústavní soud uvedl, že členství země v Evropské unii a to, že Varšava při vstupu podepsala smlouvy o jejím fungovaní, neznamená, že země unijním soudům předala nejvyšší právní pravomoci ani to, že Polsko unii předává svou suverenitu.

Čtenář glos J. K. mi k této problematice napsal:

V této věci bych rád obrátil Vaši pozornost na události z 5. května roku 2020, kdy německý ústavní soud rozhodl, že evropští soudci nesmí omezovat suverenitu berlínského parlamentu. Neboli že německé právo zůstává (na území Německa) nadřazené právu evropskému a o tom, co může upravovat evropské právo, rozhoduje německý parlament.

Tedy přesně to, co nyní někteří považují za počátek odchodu Polska z EU. K věci bych si dovolil připojit ještě jeden zkrácený citát:

***

Německý ústavní soud se nyní s překvapivou vervou opřel do Evropského soudního dvora (European Court of Justice; ECJ). Ten obvinil ze „zneužívání moci“ a „překračování kompetencí“. Podle německého výkladu veškerá suverenita zůstává u členských států. Členské státy pouze převedly některá práva a pravomoci na EU. Německý ústavní soud prý bude akceptovat pouze ta rozhodnutí ECJ, jež jsou v souladu s dohodnutým přesunem kompetencí. O tom, co kdy je a není v souladu s dohodnutým přesunem kompetencí, bude rozhodovat suverénně německý soud.

Náměstek ministra spravedlnosti v Polsku už včera na základě verdiktu německého soudu vyhlásil, že členské státy znovu posílily svou pozici při výkladu evropských smluv. Lze například očekávat, že Polsko nyní nabere chuť a energii dokončit kritizovanou reformu justice.

Psali jsme: Miroslav Macek: Džamilu Stehlíkovou bych zbavil lékařského diplomu Miroslav Macek: Kdo stojí za současnou kauzou Pandora Papers Miroslav Macek: Kdo nepracuje, ať nejí Miroslav Macek: Jeden aby zezelenal strachem, co nás čeká

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.