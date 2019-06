Miroslav Macek: Přesvědčení o správnosti trestu smrti je trestné?

Kapela Kryštof ukončila spolupráci s Agrofertem. Tolik zpráva.

K tomu Miloš Čermák: Nevím proč, ale připomnělo mně to lidi, kteří se v prosinci 89 začali shánět po tom, že by podepsali Několik vět. Nebo přišli do hospody a oznámili: "Tak jsem jim tam tou stranickou legitimací bouchnul o stůl!" Bravo!

***

Litoměřičtí policisté vyšetřují případ znásilnění, které se stalo v úterý kolem poledne na poli u severočeské obce Lukavec. Pachatele, který napadl šestnáctiletou dívku, policie dopadla a zadržela.

Podle informací Litoměřického deníku šlo o Afričana, kterého v úterý v 7 hodin ráno propustili z výkonu trestu v Drážďanech a vyhostili z Německa.

Tak moment! Máme tomu rozumět tak, že ho Němci „vyhostili“ z vězení rovnou ke svým hranicím s Českem?

Neuvěřitelné je také to, že policie se chystá prošetřovat osoby, které se domnívají, že pachatel by měl být zastřelen. Jejich přesvědčení o správnosti trestu smrti je tedy trestné? Nebo snad opět žijeme v době, kdy si sice ještě můžeme něco myslet, ale rozhodně to nesmíme říkat?

