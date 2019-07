Miroslav Macek: Tak schválně, co z toho je pravda a co ne?

Zemanův zákon:

Deficitní rozpočet v době ekonomického růstu je chvályhodný pouze tehdy, když se mi líbí vláda, která ho předkládá, jinak je trestuhodný.

Tak schválně, co z toho je pravda a co ne?

Pro naprostou neschopnost, finanční a personální skandály a genderový aktivismus má být vzhůru do čela Evropské komise vystřelena německá ministryně obrany von der Leyen, žena, za jejíhož současného ministrování došlo k řadě "pozitivních" změn v německé armádě - pro ilustraci: zavedla genderově vyvážený jazyk, rovněž nechala zbudovat zvláštní WC pro genderově fluidní vojáky, nechala genderově přebásnit vojenské pochody, speciálně upravit interiéry tanků, aby se v případě nasazení těhotné vojačky nezranily ostré hrany, a samozřejmě pro ně zavedla speciální těhotenské uniformy. To, že v době její funkce nebyla ani jedna ze šesti ponorek třídy 212 A funkční, stejně jako že např. ze 128 eurofighterů se bez omezení mohly nasadit pouhé 4, že z 68 vrtulníků typu Tiger jich bylo plně použitelných 12 a z transportních vrtulníků CH-53 jich mohlo bezpečně vzlétnout pouhých 16, je pouhé smítko na obrazu naší budoucí vládkyně.

Vít Blaha na twitteru:

Skopičiny kolem výběru vhodných eurohujerů pro vedení EU mi připomínají svou důležitostí výběr s. generálního tajemníka ÚV KSČ tak kolem roku 1988.

Zvažování jemných nuancí rozlišujících soudruhy Adamce, Jakeše, nebo Štrougala bylo podobně komické jako ten dnešní šaškec.

