Miroslav Macek: Tohle slovíčkaření miluju! Kdepak u nás nějaký novičok

Tohle slovíčkaření miluju! Kdepak u nás nějaký novičok!

"Nemám povědomost, že by se někde u nás jakékoliv otravné látky ve větším množství vyráběly. Pokud se vyrobí malé množství, je to jen pro výzkumné účely," uvedl ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář. Malé množství otravných látek vyrábí i jeho ústav, ale má k tomu schválení Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Výroba je pouze pro výzkumné účely. Řádově jde o gramy, takže podle Šafáře nejde o výrobu, ale spíše "laboratorní přípravu malého množství", kvůli otestování jejich vlastností.

Jan Koukal k témuž:

Od začátku jsem toho názoru, že pokud naše vojenská chemická produkce tuto (a pozor, doposud díky Britům neurčenou látku novičok) látku nezná a neumí identifikovat a tudíž vyrobit, nemá jako naše nejčastěji používaná složka vojenství NATO žádnou vojenskou hodnotu.

Čtenář glos M. S. mi napsal:

Je to krajně nespravedlivá diplomatická reciprocita. Slovenský premiér vyloučí tři Rusy a Rusové pošlou domů tři Čechy.

Množí se informace, že ve druhé polovině letošního roku začne Čína platit za dovezenou ropu vlastní měnou místo dolary a zahájí tak odklon části světa od nákupů ropy za dolary.

Jistá nervozita v chování USA v poslední době se pod zorným úhlem těchto informací zdá být pochopitelnější.

Paul Ryan na twitteru o vydání Nikulina: Jeho vydání bylo klíčovou záležitostí, kterou jsem v Praze řešil, a jsem potěšen, že česká vláda dospěla k tomuto rozhodnutí.“

Jakže znějí ty dávné verše?

Svobodně a vesele můžeme dnes jíti, od sovětské prdele k americké řiti…

V celé té záležitosti mi ovšem chybí to podstatné:

Někdy v roce 2016 (a zdá se, že chvíli před svým zadržením) se Nikulin vydal autem z Ruska přes Polsko a Bělorusko do Prahy, kde byl v říjnu téhož roku v součinnosti s FBI zadržen českou policií. Proč sem jel? Proč? Zná někdo logickou odpověď?

„Jestliže se například adolescent rozhodne, že se nechce vyučit ani studovat střední školu, ale bude bydlet ve squatu a píchat si drogy, je třeba jeho volbu životní cesty respektovat.“

Z nové metodické příručky pro sociální pracovníky …

Ministerstvo práce a sociálních věcí vidí jako větší výchovný problém nerespektování názoru dítěte, než třeba užívání návykové látky, takže vítejte ve šťastných zítřcích!

Návrh textu nové české hymny:

Jsem Miloš Bok, jsem Miloš Bok.

Jsem já člověk výjimečný,

každý měl by být mi vděčný,

za to, co jsem s hymnou sved,

skvost přec pozná každý hned,

jsem já prostě člověk skvělý,

člověk český, Miloš Bok,

