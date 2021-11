Miroslav Macek: Vláda bude mít o tři členy víc. To bude úspor!

reklama

Programové prohlášení zamýšlené nové vlády už dostává jasnější obrysy. To, co je zatím v nich, jsou nerealistické sliby a pár úplných blábolů.

O rozdělení vládních postů mezi dvě předvolební koalice je jasno. Vláda bude mít o tři členy víc než v předchozím složení. Budou v ní nově ministři pro legislativu, pro evropské záležitosti a pro vědu a výzkum.

To bude úspor!

Ministr pro EU? Vždyť existuje již zažitý termín „říšský protektor“…

Advokátní listy:

Pokud se chce jít zdravý člověk najíst nebo se nechat ostříhat, musí absolvovat každých 24 hodin antigenní test nebo každých 72 hodin PCR test. Pacienty a zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách oproti tomu postačí testovat jedenkrát za 7 dní, a to pouze rychlým antigenním testem. Od návštěvy pacientů ve zdravotních zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb se vyžaduje jen POC antigenní test ne starší 72 hodin nebo RT-PCR test ne starší 7 dnů. Nabízí se otázka, koho že to vlastně mají opatření chránit. Rizikové, tedy staré a nemocné?

Ota Vychodil na Facebooku:

Zejména by mě zajímalo, jak jsou do "závazků" snížit emise CO2 zahrnuty náhodné, ale zato čím dál tím častěji se opakující jevy jako třeba výbuchy vulkánů, solární erupce, atd. Nějak mi prostým rozumem vychází, že několik výbuchů typu La Palma či čehokoliv s ním srovnatelného hraje ve faktoru CO2 několikařádově větší roli, než třeba celá EU s Čínou, Indií a USA dohromady kdy hrát může. Nikde jsem na žádné oficiální a lidsky srozumitelné prognózy, které by tyto "maličkosti" braly v úvahu, nenarazil. Jestliže např. EU tvoří 9% podíl na celkových emisích, tak to asi musíme přestat i dýchat, aby si toho příroda všimla? Tedy se mohu domnívat, že všechno to jsou jen bohapusté kecy, kterak manipulovat s "masami", a žít dobře z virtuálních peněz reálných daňových poplatníků. Jeden problém to má - veškerá legrace tohoto typu mívá své konce, a čím více bývají tyto konce "odsouvány", tím drtivější může být reakce oněch "mas". Toto je v přeneseném slova smyslu třetí Newtonův zákon hovořící o tom, že akce vyvolává opačně orientovanou reakci - platí-li pro kuličky, auta a planety, proč by neplatil pro lidstvo?

P. S. Aby bylo jasné, jsem dlouhá léta odpůrcem svinění přírody a to zdaleka nejen v klimatických úrovních. Protestovali jsme proti tomu už v dobách, kdy se protestovat ještě nesmělo. Tato lidská činnost přilévá olej do ohně, může (spolu)hrát i roli nějakého spouštěče něčeho zlého. Ale teorie chaosu, která mluví o "motýlím efektu", tedy, že mávnutí motýlích křídel někde v Číně může způsobit hurikán v Atlantiku, sděluje něco o malých příčinách a možných velkých následcích. Ale nikdy ani náznakově není možné na základě této teorie tvrdit, že zabijeme-li motýla, zastavíme tím dotyčný hurikán. Ani náhodou, přátelé, i když se nám to mocní tohoto světa snaží vnutit.

Z Facebooku Gabriely Sedláčkové:

Já měla doma tři testy - pozitivní a mám úplně všechny příznaky: ztratila jsem čich a chuť, je mi tak blbě, že přes dva týdny ležím na hromadě s příšernými bolestmi plic, že ani nemůžu dýchat, a když mě poslali do testovacího centra na PCR, tak mi test vyšel negativní, ač hned ten večer doma pozitivní čtvrtý... Takže oficiálně ani Covid nemám a testovací centrum by mě poslalo "mezi lidi", protože jsem očkovaná a přece úplně v pohodě a na co karanténa…

Čeština je jazyk vtipný:

Ministerstvo pro "místní rozvoj + digitalizaci" sice zní pěkně, ale domyslel někdo, jakou bude mít zkratku?

