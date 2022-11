Miroslav Macek: Začíná ta blbost bolet

reklama

O zubaře projevilo v Hustopečích zájem osm set lidí. Někteří před ordinací dokonce nocovali. Nebývalou frontu má na svědomí místní zubař Tomáš Kuča, který přijímal nové pacienty.

To v době, kdy ministr zdravotnictví dlel v ukrajinském Kyjevu.

Je opravdu neuvěřitelné, co si lidé ještě nechají líbit.

***

Slova premiéra Fialy k zapamatování:

Bez svobodné Ukrajiny není svobodné Evropy. Zničí-li Rusko Ukrajinu, jsme to my, střední a východní Evropa, kdo je hned za ní a čeká, že bude dalším terčem útoku. Zprávy z fronty nám dávají naději, že se konflikt vyvíjí tak, jak jsme všichni doufali. Ovšem až Ukrajinci konečně vytlačí ruské okupanty ze své země, krize bude bohužel stále daleko od konce. Hlavním úkolem mezinárodního společenství pak bude najít řešení, které zajistí skutečný mír, a nedopustit zamrzlý nebo doutnající konflikt na hranicích Evropy, který by představoval permanentní hrozbu. Podpora Ukrajiny musí pokračovat měsíce a roky, i za situace, že se boje uklidní a pozornost západního světa se obrátí k jiným problémům.

***

Evropská unie by podle eurokomisařky Věry Jourové měla být schopná předvídat dezinformační kampaně a zabránit jejich šíření dříve, než se objeví. Bude k tomu potřebovat spolupráci s velkými internetovými platformami, mezi které patří například Facebook či Google. Jourová to řekla na konferenci o budoucnosti internetu v Praze.

Tolik zpráva. Pokud jste doposud žili v bláhové naději, že euroatlantická civilizace nepáchá sebevraždu, buďte klidní. Všechny zprávy, které by tomu nasvědčovaly, budou zlikvidovány dřív, než by se mohly rozšířit. Můžete dál žít v blahé nevědomosti…

***

Schodek státního rozpočtu Slovenska do října klesl o 63 procent.

Rozpočtové příjmy v době vysoké inflace za prvních deset měsíců meziročně stouply bezmála o šestinu, z toho daňové příjmy až o 18 procent.

Ten titulek je skvělý! Tomu říkám hra s čísly!

***

Není sice pranic jisté, zda vůbec někdo na Ukrajině vyhraje, ale je už zcela zřejmé, kdo prohraje za všech okolností. Všichni totiž zapomínají, že válku rozpoutávají a prodlužují politici a jejich loutkovodiči, kteří na ní vydělávají, ale vše nakonec do posledního haléře zaplatí prostí lidé.

***

V říjnu byl vývoz ruského LNG nejvyšší od března, informovala agentura Bloomberg s tím, že největšími odběrateli byly Francie, Čína a Japonsko.

Podle dat Evropské komise byly mezi lednem a zářím 2022 největšími vývozci LNG do Evropské unie USA (44 procent), s velkým odstupem následované právě Ruskem (17 procent) a Katarem (13 procent).

Ta poslední čísla mluví za vše. Proxyválku USA s Ruskem na Ukrajině zaplatí převážně Evropa.

***

Vadim Petrov na Facebooku:

Tak nám Gabal chce přejmenovat nějakou stanici metra na Kyjevskou. Proč ne. Máme tady ulici Ukrajinských hrdinů, Kyjevský kotlet, nevím přesně, ale ruská zmrzlina a vejce už jsou asi také ukrajinské. Co ruské kolo? Pak taky Havlíček napsal Obrazy z Rus, asi taky by to chtělo stáhnout z prodeje, a takhle by se dalo pokračovat.

Začíná ta blbost bolet.

