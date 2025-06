Pavel Foltán: Bože, jak hluboko jsi klesla, česká justice?!?

Mohl by se logicky kdekoli kdokoli zeptat víceméně řečnicky. A hned by mohl dát i další řečnickou otázku asi tak: „A kam až chceš ještě klesnout? Třebas až na dno Mariánského příkopu? Když dno domovské Macochy jsi prohloubila už dávno (a to symbolicky mimo jiné i v souvislosti s tou podivnou nereflexí té akce na Palachově náměstí v Praze – nota bene symbolicky až tak?!?). Jde to ještě hůř? Inu, vox populi jen a pouze věcně konstatuje „suchá“ (potem a krví nevinných prolitá) fakta. Jenže i tak je to relevantní obžaloba všech, co by za to měli nést adekvátní odpovědnost – ovšemže JEN v demokratickém systému právního státu, kde funguje čest, pravda i spravedlnost. Kde je neovlivnitelná, nezávislá, spravedlivá, svobodná, zdravá justice. Ale… Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 671 lidí

Nicméně aktuálně i akutně pro dnešek zůstaňme u toho, co nám ta česká justice v předchozích desítkách hodin zase nadělila. A jak to s tím nadělením bude dál. A jak to reflektuje místní lid a národ. A co na to říká jeho vox populi. Co je na stole? Inu, letka supů z klecí ředitelů zeměkoule tady už zase mediálně politicky (i politicky mediálně) a zpět krouží kolem henté oné už tisíckrát blbě nastavované kaše s krycím jménem „Čapí hnízdo“. Normální lidi už to vskutku nejenom že nudí, ale už dlouho i vážně znechucuje. Nicméně u píár trégrů na „druhé straně barikády“ to asi stále ještě vidí jinak. A ještě stále nepochopili, že i digitální džungle má své mršiny a že okolní fauna má systémově od počátku jasně nastaveno, že mrchožrout je prostě a jednoduše mrchožrout – a má tady svou pozici, svou funkci, a tedy i tomu přesně a jasně odpovídající pověst. Mrchožrout je něco jako „Viktor uklizeč“ – co tu v systému hygieny má svou pozici, ale nemůže a hlavně nesmí si při tom hrát na mesiáše atd.

Jak to prostě a jednoduše řekla ta sestřička z ordinace obvodu v Bezdíkově: „Komu není shůry dáno, ten je blbej.“

A „vocogou“? Nejvyšší soud v Brně opět rozhodl v justiční anabázi „Čapí hnízdo“ – a světe, nediv se – v další předvolební kampani už asi potřetí v řadě opět v neprospěch Andreje Babiše, co má zase už asi potřetí našlápnuto na volební vítězství. Tentokrát ale (už do třetice) na vítězství nejvyšší a na vítězství zlomové. A to by soudruzi teda jako nešlo. „Brněnské štatl chudák rudne, až z toho fialoví,“ jak v hantecu zní z vox populi.

Leckde leckdo by k tomu asi už hlasitě mohl říct (a prý už říká), že už těch trapáren s tím „čapákem“ bylo dost – už jen proto, že jako obvykle, respektive jako vždycky je to všechno jinak. Úplně jinak. Anžto „ďábel se skrývá v detailech“. A jak by i teď mohl kdekoli kdokoli fakticky doplnit konstatováním třeba i například (a jen tak namátkou) i toto:

1. Nejvyšší soud v Brně zrušil to „osvobození“ Babiše & spol. a vrátil celou tu kauzu zpět k řízení zase od první instance – ALE už se svým závazným právním názorem. Samo že ani s nejmenším náznakem jakékoliv politizace, že jo?!? Dodal prý hned na to vox populi – vox Dei. (A ptá se i na některé džastys konotace ad nomen omen.)

2. Tahle nejvyšší soudní stolice to udělala zase v další (už třetí v pořadí) předvolební kampani. No, tak to s politikou nemá vůbec žádnou souvislost – dodal prý opět ihned vox populi. (A ptá se na některé souvislosti veselých hysterek ad Evíka mokré tričko.)

3. A z pavlačí bulvárů mééédyjálního méééjnstrýmu to zase už jede jak „namydlenej blesk“ – a hele, zrovna v momentě, kdy si 5-1 koalové prosadili svou ministrantku na spravedlnosti a dočasně pořešili na těch Kavkách ty svoje kavky v tom zpravodajství a v té svojí publicistice. Jasná náhodička – řečeno zase s vox populi.

Inu, jako ve stylu „do třetice všeho špatnýho“. Proč? Protože všechno je jinak, takže i všechno tohle „jejich“ doposud bylo a je špatně. A řečeno s Karlem Krylem – „je to jejich pivo“ – „a rozlitý“, jak jsem k tomu vždycky dodával já, přičemž to zase fakticky dodávám i teď. A proč vox populi říká, že tahle politizace justice je už zase špatně?

Proč? Inu, tak třeba jen tak namátkou (avšak věcně a přiléhavě), protože například:

Babišovi odpůrci (všude včetně zpolitizované části justice) od počátku vedou celou tu svou taktiku i strategii špatně – mírně řečeno hodně mimo. A to jak věcně právně, tak i formálně právně. Jen pro příklad – jedna ze základních zásad – ergo taková ta malá násobilka z komerčního ergo obchodního (dneska už jaxi občanského) práva:

Za úkony právnických osob v jejich obchodní, organizační aj. činnosti (v době mimo rozhodování při valné hromadě – apod. srovnatelných „sabatech“) plně ergo osobně odpovídají tzv. statutární orgány, resp. statutární zástupci (pro příklad u společností s ručením omezeným apod. jsou to tzv. jednatelé). Což nemusejí být – a nezřídka také nebývají vlastníci (ergo tzv. majitelé) těch společností. Vlastníci zde tedy v té době neodpovídají za úkony „statutárů“ (např. jednatelů apod.) a orgánů/osob toho typu a právního statusu. Babiš právě v tom „čapáku“ nebyl a není statutár. (Malej detail.)

A i v tom (a zdá se, že nejen i v tom) udělali stratégové & taktici („náčelníku, můžu to tak napsat?“) té letité akce „ANTIBABIŠ“ sice drobnou, ale zdá se, že fatální chybu. A to nyní aktuálně (resp. akutně) včetně Nejvyššího soudu v Brně a členů jeho senátu. A i tohle by mohl být onen pověstně fatální špuntíček, co by mohl potopit tenhle jejich Titanic & jeho doprovodnou flotilu. (Stačí jen to vypustit.) „Jak prosté, milý Watsone.“

Nezkušeným neprávníkům či málo zkušeným právníkům to asi hned na první čtení ještě nedošlo. Ale mělo by to rychle dojít lidem v Babišově píár týmu, co tam právě tohle mají na starosti. Nic ve zlým, pane Babiš, ale měl byste mít (a to mimo tu interní strukturu toho píár týmu) něco jako ve fotbale tzv. libero = nejen toho symbolicky CZ „Enšpígla“ ergo „šaška“ v rozměru někde mezi Ječmínkem a Žitem, co tomu králi říká v jeho zájmu a v zájmu jeho lidu vždycky popravdě správně kdykoli kdekoli cokoli, a ten král ví, že to má akceptovat, zvážit a rozhodnout se podle toho. Jak to už kdysi velmi moudře pravil moudrý klaun a mistr nad mistry pan Jan Werich: „Šašek králi řekl, co měl, král ho za to nakop, protože za pravdu se tady vždycky platí kopancem, král věděl, co vědět měl, šašek dostal, co mu patřilo, a jelo se dál močálem černým kolem bílých skal.“

A pointa téhle dnešní glosičky? Je to minivzkaz pro celou opozici (jak parl. i neparl., tak i pro tu „paralelní“ – přeberte si to, kdo jste už pochopili nejen tohle). Ten právní detail a ten jeho §§ majstrštyk by hnedka měl uchopit Zdeněk Koudelka s Jindřichem Rajchlem (oba spolu jsou schopni vytěžit z toho §§ maximum v zájmu lidu a národa) a sednout si na to u kulatého stolečku s Babišem a nějakým jeho dobrým právníkem, co umí to tzv. komerční/obchodní právo a má s tím dlouholetou zkušenost. A řečeno s Kozinou: „Hin sa hukáže, hdo z nás.“ A jak to řekl předseda Rádl v Hošticích: „To by bylo, aby to nebylo.“ Takže jen letmo a jen v náznaku asi tak. (Hic Rhodos, hic salta.)