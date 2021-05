Miroslav Macek: Zvířata nedovolí, aby se největší idiot stal vůdcem smečky

reklama

Zemana mohl v kauze Vrbětice ovlivnit Klaus, odtušil Hamáček. Tak zní jeden z titulků. Také mám o Hamáčkovi tušení…

***

„Teď už nikam necouvneme. My víme, co Rusové udělali, víme, jak to udělali, oni ví, že to udělali a ví, že my víme, že to udělali. Jediné, co nevědí, je, co na ně máme,“ dodal též Hamáček.

Ale nevylezeme a nevylezeme s jediným důkazem, dokud co…?

***

Miloš Vystrčil patří v ODS k největším zastáncům spojenectví s lidovci a TOP 09, zní jeden ze včerejších titulků. Chybný, neboť Vystrčil není spojenec, ale názorový slepenec horších polovin těchto dvou stran a vždy jsem si mohl na výkonných radách hlavu ukroutit, co proboha dělá v ODS.

***

Tým Centra buněčného a tkáňového inženýrství v nemocnici U svaté Anny v Brně, vedený výzkumnicí Irenou Koutnou, zjistil, že ochrana po prodělání covidu je o něco silnější než po vakcinaci. I přesto má být vstupenkou k „normálnímu životu” jen očkování či negativní test. O tom, že by se prokazovala hladina protilátek či buněčná imunita, zatím stát neuvažuje, ačkoliv je to možná nejpřesnější ukazatel infekčnosti člověka.

„Vidíme, že lidé, kteří nemoc prodělali, mají na úrovni buněčné imunity určitě lepší odezvu než očkovaní. Neříkáme, že očkovaní ji mají špatnou, ale když si to rozdělíte na nějaké hodnoty, tak se pohybují spíš ve spodní třetině těch, co nemoc prodělali,“ řekla Právu Koutná, jejíž tým průběžně sleduje vývoj buněčné imunity u očkovaných i těch, co covid mají za sebou.

Závěr „expertů“: Očkovat je zapotřebí i ty, kteří nemoc prodělali.

***

Opsáno z internetu:

Jedním z nejdůležitějších rozdílů mezi lidmi a zvířaty je to, že zvířata nedovolí, aby se největší idiot stal vůdcem smečky.

