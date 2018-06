Místo pro život: Ve srovnávacím výzkumu zazářil Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj vyniká skvělými podmínkami na pracovním trhu, na výborné úrovni je vzdělávání, region nabízí výjimečné prostředí pro kulturní a společenské vyžití. Lidé jsou v kraji spokojeni a mají také objektivně proč. Potvrdil to výzkum Místo pro život, ve kterém analytická agentura Datank hodnotí data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2 800 obyvateli všech regionů. Stříbro bere Zlínský kraj, bronz Hlavní město Praha.

V celorepublikovém srovnání zaznamenal Královéhradecký kraj vysoce nadprůměrný výsledek v hodnocení pracovních podmínek. Místní obyvatelé jsou spokojeni se mzdami, nízkou nezaměstnaností i širokou nabídkou pracovních míst. Lidé v regionu oceňují také kvalitní podmínky pro vzdělávání a péči o děti, kde je zahrnuta například dostupnost mateřských škol i dětských hřišť. Kladné body získal Královéhradecký kraj v očích místních i rozvojem infrastruktury a širokými možnostmi sportovního a kulturního vyžití v místě bydliště. Jisté rezervy obyvatelé regionu stále spatřují v dostupnosti lékařské péče a zařízení pro seniory, v kapacitě lůžek v nemocnicích, dostupnosti lékáren nebo podílu bezbariérových spojů MHD, tedy ve zdravotních a sociálních službách. Pokulhává také oblast občanské společnosti a tolerance, kam spadá třeba počet sdružení, nadací nebo fondů. Druhá část výzkumu, která je založena na tvrdých datech, ukázala, že na skvělém výsledku kraje se velkou měrou podílí především zlepšení ve volnočasových aktivitách a bezpečnosti. Počet kulturních institucí je při srovnání s ostatními regiony nejvyšší, množství kulturních i sportovních aktivit pořádaných v průběhu roku nadprůměrný. Lidé mají v regionu jednu z nejvyšších nadějí na dožití a nízkou průměrnou nemocnost. Kraj je nejlepší v recyklaci odpadu, na silnicích je bezpečno, počet úmrtí na silnicích je dokonce jeden z nejnižších v České republice.

Na Zlínsku se lidé cítí bezpečně

Vůbec nejlepšího výsledku v celorepublikovém srovnání zaznamenal Zlínský kraj v oblasti bezpečnosti. Lidé jsou zde spokojeni s počtem policistů v ulicích, objasněností trestných činů, nízkou nehodovostí a dalšími ukazateli, které se na bezpečnosti podílejí. V celorepublikovém srovnání jsou také nejspokojenější se životním prostředím, v němž žijí. Je tu vysoký podíl zeleně a nízká míra znečištění ovzduší – a to se dnes cení! Místní výborně hodnotí rovněž občanskou společnost a míru tolerance v místě bydliště. Oblastí, v nichž Zlínský kraj podle svých obyvatel ve srovnání s ostatními kraji vyloženě propadl, je minimálně. A to také přispělo k celkově skvělé stříbrné příčce. Zlepšení a větší pozornost by se nicméně podle obyvatel Zlínska měla věnovat oblasti zdravotnictví a sociální péče, pracovním podmínkám v kraji a rozvoji infrastruktury. Z části výzkumu, který zohledňuje tvrdá data, vychází kraj dobře v oblasti školství, rodiče může těšit dostatečná kapacita míst ve školách, a nejen rodiče pak velmi nízká úroveň kriminality. Zlínský kraj nabízí také dostatek koupališť a bazénů, kterých je v kraji v přepočtu na obyvatele vůbec nejvíce v celé České republice.

V Praze mají lidé všechno po ruce

Spokojenost Pražanů se životem je hned za Zlínským krajem vůbec nejvyšší v celé České republice. Celorepublikově na špici, a to navíc se značným náskokem před ostatními, je Hlavní město Praha se spokojeností lidí s rozvojem infrastruktury, s dostupností lékařské péče a sociálních sítí a v neposlední řadě jsou lidé spokojeni s pracovními podmínkami, kam spadá třeba výše průměrné mzdy, míra nezaměstnanosti nebo konkurence na pracovním trhu. A co se Pražanům nelíbí? Průzkum ukázal, že nejsou spokojeni především s životním prostředím. Kromě Ústeckého kraje jsou lidé v Praze na stav životního prostředí rozzlobeni nejvíce, dokonce více než v průmyslovém Moravskoslezském kraji. Při celorepublikovém srovnání jsou Pražané výrazně nespokojeni rovněž s bezpečností, tedy kategorií výzkumu, kde se zkoumá počet policistů, míra kriminality, objasněnost trestných činů nebo třeba dopravní nehodovost. V druhé části výzkumu, který hodnotí tvrdá data, předčí Praha s velkým náskokem všechny ostatní regiony v infrastruktuře. Kdo má zájem žít v pohodlí a mít dobré spojení se všemi kraji České republiky, pro toho je Praha místem zaslíbeným. Praha se může pochlubit také nejvyšším počtem lékařů a zubařů, lidé jsou zde nejméně nemocní a také naděje na dožití je nejvyšší. Vysokou úroveň si zachovává pražské školství, nejlepších výsledků u státních zkoušek dosahují z celé ČR právě pražští maturanti.

Srovnávací výzkum Místo pro život už osmým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

