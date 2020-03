Oldřich Rambousek: Na pandemickém pozadí se rozjíždějí velmi závažné procesy

reklama

Ač je pravdou, že prvořadou lidskou hodnotou je zdraví, tak se nedá popřít, že bez peněz se přežívá velmi těžko. Jak jste si jistě všimli, tak epidemie koronaviru velmi silně ovlivnila světovou ekonomiku a černým scénářem pro nás všechny je světová ekonomická krize. Je to už cca 2-3 roky, co jsem varoval, že v roce 2020 až 2021 přijde pro lidskou společnost velmi zásadní problém a ti, kdož čtou mé články to mohou bezesporu potvrdit. Vůbec nejsem rád, že je to tady a musím přiznat, že bych se raději pletl. Mám však poměrně solidní zdroje informací a trochu schopnost vidět dál, než je obvyklé. Musím přiznat, že se s tímto vědomím docela těžko usíná.

Ono koronavirové pozadí je ve své podstatě o mnoho důležitější, než epidemie sama. Tuto epidemii lidstvo přežije. Ovšem otázkou je, co bude potom. Zatím je situace taková, že započal proces vnitřního rozkladu ekonomik. Nejdůležitějším faktorem v tomto procesu je čas. Čím déle to bude trvat, tím větší škody vzniknou a tím více lidí zemře. Čím déle to bude trvat, tím více bude růst společenské napětí, tím více podniků zkrachuje, tím razantněji poroste nezaměstnanost a nedej bože aby došlo k anarchii. Že je to konspirace??? Dost možná. Ve třicátých letech minulého století také nikdo nevěřil v globální ekonomickou krizi díky které zemřely spousty lidí hlady, či jen proto, že si nemohli dovolit zaplatit doktorovi. Nikoho ani nenapadlo, že světová ekonomická krize která proběhla v minulém století bude léčena nacismem, kde umíraly miliony lidí. Byla to totiž ekonomická krize, která pomohla k moci Hitlerovi. Že to byl i záměr tehdejších velmocí dokládá to, že velice dlouho měl Hitler podporu jak Britů, tak Francouzů, Američanů ba dokonce Rusů. Že by se nám opakovala historie??? To je otázkou, protože dosud nevím, zda to, co se děje nyní, není jen testovací proces a skutečně tvrdá rána teprve přijde, nebo zda to, co se děje, je už hlavním dějstvím.

Nemohu však pominout to, že současné rozkmitání ekonomiky bude mít následně svou odezvu i v sektoru bankovním. Ekonomika a bankovní sektor jsou na sebe přímo napojeny a dá se tedy očekávat značné zadlužování zemí, aby mohly vykrýt ztráty. Právě proto dostala ECB příkaz ke zrychlenému tisku nových peněz. Ovšem pozor-výkon ekonomiky jde prudce dolů, což znamená, že nově tištěné peníze nestojí na pevném základě, čehož důsledkem může být rostoucí inflace. I zde jde o čas a rychlost oné inflace. Menší měny už započaly svůj pokles a není malý. To znamená znehodnocování peněz střadatelů v bankách. V určitém bodě na časové ose vývoje může snadno dojít i ke krachům bank o čemž se však psát v médiích bude tehdy, až bude pozdě, aby lidé čistě náhodou nechtěli vybírat své vklady. Tento proces však již běží, neb jak jste si již určitě všimli, tak akciové trhy a burzy cenných papírů padají dolů. Zastaví se to??? No - běžný střadatel se to dozví až poslední, tedy v době, kdy už to bude v hajzlu. Hlavně, že televize je plná výzev-NOSTE ROUŠKY. Myslím, že velmi dobře by Vám to dokázala vysvětlit docentka Švihlíková. Má skutečně systém takový zájem o naše zdraví??? Nemyslím naši vládu, ale kapitalistický systém!!! No a jak z dějinného vývoje víme, tak kapitalismus je takový, že jej lidé zajímají jen jako výrobní nástroj, tedy nástroj na generování zisků-nic víc.

Je tedy více než zjevné, že epidemie koronaviru může mít v pozadí zcela jinak znějící kontext. Že tato situace může vést i k válce není ani nutno říkat-stačí škrtnout sirkou. Právě proto jsem Vás všechny už dříve upozorňoval na to, abyste se ozbrojili. Jsem rád, že mi to svými slovy potvrdil i prezident Zeman. Samozřejmě je čistě na vás, co si z tohoto krátkého článečku vezmete k srdci a co pochopíte. Já osobně své peníze z banky stáhnu, protože si nejsem jist, že jsou v bezpečí. Ze spojených států znějí dokonce slova, že řešením těchto problémů je znárodňování. Když si to dáte k sobě, tak pochopíte, že tato hra s námi hraná, je docela nebezpečná a vítěz je už dopředu znám. Obyčejný člověk to však není. No a když prováháte čas, tak Vám jistě bude útěchou zpívání s křivákem Svěrákem.

