Oldřich Rambousek: Prezident Zeman vyřkl jednu velice zásadní věc

Jsme zvyklí, že náš český prezident hovoří, takříkajíc jak mu zobák narostl, a že pro drsnější slovo nejde až tak daleko. Vcelku by to tolik nevadilo, když se jedná o problematiku ryze českou, zasahující naši politickou scénu. Zcela jiná je však situace, jedná-li se o záležitosti mezinárodního charakteru, kde jsou přímo angažovány USA a špičky mafie. To je skutečně velmi nebezpečné. Sice se jedná o problematiku Kosova, ale ta má velmi mnoho průniků do české politiky, která se jí v mnoha ohledech dokonce i podobá.

Samotné uznání Kosova jakožto nezávislého státu je velmi problematickou záležitostí. Od samého začátku kosovského problému jde o záležitost zájmovou, a především v režii USA. Jakékoliv demokratické procesy, jdoucí čistě od základů společnosti, v Kosovu nikdy nebyly spuštěny. Celý chod společnosti je řízen mafií, a tedy organizovaným zločinem. Obyčejný občan uznáním nezávislosti Kosova nezískal prakticky nic. Kdo tedy získal? Samozřejmě mafie a USA. Z tohoto pohledu jsou tedy slova prezidenta Zemana plně opodstatněná a souhlasím s ním, že Česká republika neměla nezávislost Kosova podepsat. Navíc když prezidentem Kosova je Hashim Thaci, jeden z bossů kosovské mafie.

Hashim Thaci zastával před funkcí prezidenta post premiérský, ale před vstupem do politické arény byl mafiánským bossem. Skupina mafiánů, nebo chcete-li rodina, nesla jméno Drenica. Kontrolovala obchod s drogami, kradenými auty, zbraněmi, bílým masem atd. V devadesátých letech se tato skupina stala dominantní v UCK (Kosovská osvobozenecká armáda). V této době nastaly také čilé kontakty s politickými špičkami USA a samozřejmě s CIA. Samozřejmě, že se vědělo ve vyšších kruzích, kdo je Hashim Thaci, a také toho bylo využito. Hashim Thaci dobře věděl, že musí vykonat vše podle zadání z USA, neb kdyby tak neučil, tak by skončil před mezinárodním soudním tribunálem. Odměnou za loajalitu USA mu bylo, že mohl legalizovat špinavé peníze ze své kriminální činnosti a mohl se stát politikem a loutkovým vůdcem. Bylo mu zapomenuto, že byl hledaným zločincem, a to dokonce Interpolem. Byl podezřelým z mnoha vražd a loupeží.

Thaciho UCK se postupně stala řídící ozbrojenou složkou v zemi a záměrně vyvolávala etnické roztržky se Srby, což následně vedlo k válce a k okupaci mnoha oblastí silami NATO v Jugoslávii. Ze všeho byli a jsou obviňováni Srbové, ale pravda je úplně jinde. Uvnitř UCK vznikl dokonce zločinecký gang, který obchodoval s lidskými orgány. Byli chytáni Srbové, cikáni a lidé, nesouhlasící s vývojem v zemi. Ti pak byli vpašováni na území Albánie na poslední místo svého pobytu a života poblíž letiště v Tiraně, kde byli zavražděni a byly jim odejmuty orgány. Ty pak z Tirany putovaly ke svým zájemcům ve světě. O tom všem věděly jak USA, tak CIA a další organizace. Inu, takto se pokládají základy demokracie po americkém způsobu. Povědomost o těchto záležitostech měla i rada Evropy, která o nich i jednala. Je tedy zřejmé, že zde je něco velmi špatně a že kosovský prezident je válečný zločinec, ale zároveň chráněnec USA.

Umělý stát Kosovo má pro USA cenu zlata, a právě proto jsou jeho představitelé nedotknutelní, i když mají na rukách spousty krve nevinných. Za všechno může jen a jen Srbsko, protože USA chtěly v Kosovu vojenskou základnu Bondsteel. Mají ji. Je druhou největší americkou vojenskou základnou v Evropě. Její rozloha čítá 360 000 tisíc metrů čtverečních. Je zapadlá tak do krajiny, že je za světla téměř neviditelná a v noci se neosvětluje. Civilní kosovští zaměstnanci pobírají plat okolo 800 euro měsíčně a vykonávají podřadné práce. Kolik však je na základně vojáků, přesně nevím. Lze jen dovozovat, že by to mohlo být mezi 15 až 20 tisíci vojáků, a to podle toho, že se denně připravuje přibližně 18 000 dávek jídla. Je dále nesmírně důležité, že oblast, kde leží základna, je v současnosti velmi řídce obydlena a vytváří takzvaný Balkánsko-apeninský trojúhelník. Každoročně dostává kosovská vláda za pronájem země 220 000 euro.

V severní části základny se nachází jednotka, odpovědná za elektronické války, a jsou zde soustřeďována data nejen z Evropy, ale i z blízkého a středního východu. Za povšimnutí však stojí i to, že tato země před násilným záborem patřila Srbům a 90 procent tamní populace tvořili právě Srbové. Dnes tam Srba těžko najdete, byli násilně vystěhováni nebo povražděni. Je toho samozřejmě mnohem víc, co by se dalo napsat, ale vybírám to nejpodstatnější, o čem se v našich slovutných médiích mlčí.

Chápu tedy slova našeho prezidenta Miloše Zemana. Bylo chybou uznat nezávislost Kosova. Není však pravda, co tvrdí rakouský kníže Schwarzenberg, že co jsme jednou uznali, nemůžeme vzít zpět. Můžeme, pane kníže! Jen následky pro naši zemi by mohly být značné, neb i naše zem je vazalem Spojených států. Pročpak ale pan kníže tolik vyskakuje? Víte, on ten Rakušák, ale i Havel, Vondra a další byli také nastrčenými loutkami, stejně jako je Thaci. Havel měl s kriminálem bohaté zkušenosti a Schwarzenberg? Toho zkrachovalého podnikatele by si nikdo ani nevšiml, kdyby ho západ nepodržel a kdyby si nerestituoval majetky v ČR, které dostat neměl! A za co to dostal? No přeci za zlikvidování československé ekonomiky, za zlikvidování národního povědomí, za překrucování dějin a blbnutí hlav lidem, za umožnění ovládnout naše trhy atd. Bylo zcela zapomenuto, jak se za rodinou Havlů a Schwarzenbergů táhne nacistická nit, která má na svědomí desetitisíce zabitých Čechoslováků, byť třeba nepřímo. Právě proto Havel i Schwarzenberg tolik nabádali k bombardování Srbska, aby dokázali svou loajalitu s USA. Byli a jsou to lokajové USA stejně jako Thaci a potvrzeno je to i tím, že mají stejné přátele a nepřátele. To už není jen náhoda, ale záměr.

Přátelé které spojuje tato špína, známe. Jen nevíme, že to jsou přátelé. Thaci byl a je oblíbencem krvavé Madly Albright, a to stejně jako ten náš kulisák, kníže, a ještě k nim patří Herman. Thaci byl za dobře s rodinou Clintonových a rodinou George Bushe ml., Havel a Schwarzenberg také. Náhoda? Dalšími spojenci byli Wesley Clark, Biden, Rice a hlavně senátor Marco Rubio, který dělal Thacimu štít a vyjednavače.

Americký senátor Joseph Lieberman kdysi prohlásil, že Spojené státy a Kosovská osvobozenecká armáda zastávají stejné lidské hodnoty a principy. Jak odporné při vzpomínce na vykuchané Srby bez vnitřních orgánů. Inu, ta demokracie americká!

Víte, vážení, prezident Zeman jako málokterý z politiků řekl o Kosovu pravdu. On ví, že je již stár a jeho mandát je již poslední. Nemá už co ztratit, tak nač lhát. No a vy, pane Schwarzenbergu, vy jste rád, když udržíte moč a stolici, tak proč dál lžete? Já vím, Kosovo je něco jako obdoba nacistického Mnichova. Dělá Vám to dobře?

autor: PV